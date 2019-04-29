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Mutlu şehirde balık tezgahları çarpan ve hamsi ile süslendi

Mutlu şehir Sinop’ta balık tezgahları çarpan ve hamsi ile süslendi.

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:33
Mutlu şehirde balık tezgahları çarpan ve hamsi ile süslendi

Mutlu şehir Sinop’ta balık tezgahları çarpan ve hamsi ile süslendi.


Av sezonunun bitişinden bu yana olumsuz hava şartları sebebiyle tezgahlarda dip balıklarının da olmadığı günler sona erdi. Havaların ısınmasıyla dip ağı atan balıkçılar avlanmaya başladı ve balık tezgahları şenlenmeye başladı.


Önümüzdeki 1 ay boyunca somon, levrek, çupra haricinde tezgahlarda barbun, çarpan ve ayrıca hamsiyi bile görmenin mümkün olduğunu söyleyen Sinoplu balıkçı İsmail Değer yaptığı konuşmada,“Nisan 15 itibariyle havaların iyi gitmemesi, denizdeki suların çok çalkantılı olması nedeni ile denizlere dip ağı atamadı balıkçılarımız. Son birkaç gündür dip ağı atan balıkçılarımız ağlarını attılar. Barbun, hamsi, istavrit, çarpan ve buna benzer birçok balıkları getiriyorlar. Şu anda da tezgahlarımızda mevcut. Hamsimiz var 25 TL, hamsi sezonunda dahi 25 liraya verdiğimiz hamsiler şu anda yaz sezonu olmasıyla birlikte 25 TL’ye verebiliyoruz. Barbunlar düştü, 50 - 60 TL’ye verdiğimiz barbunlar şu anda 30 TL, iri barbunlar 30 TL, izmaritler 7,5 TL çok güzel, ucuz fiyata satabiliyoruz. Tabii ki vatandaşımızın yemesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Tezgahlarımızda mevcut şuan çupra, levrek, somonun dışında da görmüş olduğunuz gibi gene dip avlarından gelen balıklarımız barbunumuz, hamsimiz, çarpanlarımız ve izmaritlerimiz bulunmaktadır. Ramazan ayının başlaması itibariyle tabii ki balıkların satışında da biraz azalma olabilir. Çünkü Ramazan ayında balık yiyenlerde bayağı bir azalma var. Tabii bu arada 1 ay süre boyunca barbun, çarpan, mezgit ve buna benzer balıklar çıkmaya devam eder. Hamsi şöyle söyleyebilirim bir 20-25 gün, 1 ay daha elimizde olabilir” dedi.


Tezgahta olduğu sürece en gözde olacak balığın çarpan balığı olduğundan bahseden ve çarpan balığını anlatmak isteyen balıkçı Değer, “Şimdi çarpanı nasıl anlatalım, zamanında biz bu çarpanları bunların daha büyüklerini denize atardık, yemezdik. Şu anda gözde olacak yenecek balık çarpan. Gerçekten de bugün fiyatları bundan 1 hafta 10 gün öncesine biraz daha düştü. Çarpan gerçekten diğer balıkların arasında lider. Fiyat bakımından bayağı lider durumunda ama tabii buda ileride düşeceğini düşünüyorum fiyatlarının. Şuan da en gözde balık çarpan. Çarpan tutuluyor. Çokta olmasa yeterince vatandaşın yiyebileceği, lokantalarımızın alabileceği kadar çarpanlar çıkıyor. Alırken çok pahalı fiyatı. 1 kilosunu normal fiyatta 15 TL ye alıyorsunuz ki. 3 kilodan 1 kilo normal safi çarpan çıkıyor. Bunu da göz önüne alındığında 1 kilo çarpan 45 TL’ye geliyor.Bide bunun biz balıkçılar olarak bu kadar emekten sonra üstüne bir fiyat koyduğunuz zaman vatandaşa ağır geliyor. Şu anda biz 45 - 50 TL civarında çarpanı satıyoruz kilosunu” diye konuştu.


Av yasağı kalkana kadar kıyı balıkçılarının avladığı balıklar tezgahları süsleyecek.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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