"Mutlu şehir" Sinop'ta bayram tatili mutluluğu

SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop bayram tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Tatilcilerin ilgi gösterdiği ve konaklama tesislerinin büyük bölümünün dolduğu kentte, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi.

Ardından Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun ile Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri de ilgi gören yerler arasında yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, tatil süresince 70 bin aracın giriş yaptığı Sinop'ta yaşanan yoğunluk turizmcileri de mutlu etti.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en mutlu insanlarının yaşadığı kentte bir bayram tatilini daha geride bıraktıklarını söyledi.

Tatilin 9 gün olmasından dolayı kentte tatlı bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Çobanoğlu, "Genel anlamda güzel bir bayram tatili süreci geçirdik. Aşırı kalabalık olmamasından ötürü ziyaretçilerimiz de sıkıntı yaşamadı." dedi.

Turizmciler olarak yaşanan yoğunluk ötürü mutlu olduklarını vurgulayan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Turizm kenti Sinop, bu bayram tatilinde de insanların tercihleri arasında yer aldı. Belki önceki bayramlara oranla aşırı bir kalabalık yaşanmadı ancak yine de tatlı bir yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Konaklama tesislerimiz büyük oranda doldu. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Umarım her misafirimiz mutlu olmuştur. Yaz sezonu başlangıcı olmasından dolayı biz de eksiklerimizi görmüş olduk."

Çobanoğlu, deniz sezonunun henüz başlamadığına işaret ederek, yaz döneminin ve Kurban Bayramı tatilinin daha yoğun geçmesini beklediklerini söyledi.



