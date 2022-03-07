'Mutlu olmak için tespit edebildiklerimiz'

Günümüz Türkiye’sinde hastanelerde psikiyatri polikliniklerinde yüzlerce hastamız sıra almış beklemektedir. Rabbim şifalar versin.

Asr-ı Saadet toplumunda Peygamberimizin arkadaşları üzerinde bir araştırma yapılmış da arkadaşları arasında bir tane psikolojisi bozuk insan çıkmamış. Allah’ın izniyle hepsinin moralleri yerindeymiş. Sebep de Peygamberimiz içlerinde ve ellerinden geldiğince İslam’ı öğrenip yaşayıp anlatmaya çalışmaktalar da ondan.

Mutlu olmak için tespit edebildiklerimi sizlerle paylaşmak isterim.

Bir yuva kurun. Bir insan için mutluluk, evlenip Allah verirse çocuk çoluğa karışmak. Yapılan araştırmalar evli çiftlerin mutlu olduklarını ve intiharı çok az düşündüklerini ortaya çıkartmıştır. Konuyu iyi anlayabilmek için İslam’ın evlilikle çiftlerin bir araya gelerek aile olmalarına ne kadar önem verdiğini bilseniz herhalde konu daha güzel anlaşılmış olur.

Suyu çok için. Yapılan çalışmalar insan bedeninin yüzde yetmiş beşinin su olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bundan olacak tüm sağlıkçılar insanın günde iki litreye kadar su içmesini tavsiye etmektedir. Konuyla ilgili okuduğum yabancı bir makalede yazar makalesini şöyle bitirmekteydi: “Sizlerin yerinde olsam evlatlarınıza günde altı bardak su içmeyi miras olarak bırakırdım.”

Yemek yemeye dikkat ediniz. Sabah kahvaltısını çok yapın. Öğle yemeğini orta, akşam yemeğini ise az yapın. Çünkü insan bedeni akşam dokuz gibi mide faaliyetlerini bırakmaktadır. Ondan olacak akşam saat dokuza kadar akşam yemeğini bitirmeli ve saat dokuzdan sonra eğer mümkünse yememelidir. Eğer yenilecekse çok az yemelidir.

Yediğimiz yiyecek ve içecekler mutlaka ağaçtan ve topraktan olması lazım gelmektedir. Fabrika mamulleri mümkün olduğunca az yemelidir. Ülkem geneli fabrikalarda üretilen fabrikasyon mamullerinde insan bedenine zararlı olan maddeler kullanılmaktadır. Hatta konuyla ilgili biraz ülkem geneli fabrikalarda kullanılan maddelerin bazıları gelişmiş ülkelere dışarıya satılan mamullerde ya kullanılmamakta yada az kullanılmaktadır. Adamlar, insanların sağlıklarına çok dikkat etmektedir.

Konunun bir de şöyle bir yönü var. Benim zannımca fabrikasyon mamullerinde kullanılan maddeler belki de insanın üremesine de zarar verebilir. Şöyle ki ülkem geneli üremede hatırı sayılır bir oranda düşüş var. Hemen hemen her ailede bir ya da iki hanede çocuk yok. Bana biraz da bunun sebepleri arasında yediğimiz-içtiğimiz fabrikasyon mamullerinden kaynaklanabilir diye düşünmekteyim. Bundan dolayı fabrikasyon mamullerinde kullanılan maddelerinin insan sağlığına zararları yönünden incelemesi lazım gelmektedir.

Çiçek seviniz. Çiçek sevmenin insan sağlığına yararlı olduğu bilimsel makalelerde ortaya çıkmış durumdadır. İnsan, çiçek sevdiğinde bedenindeki zararlı maddeler atılmaktadır. Bundan dolayı evlerinizde mutlaka canlı çiçek bakınız.

Hayvan seviniz. Hayvan sevgisinin insan bedenine çok faydalı olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak yaşanmış olan bir örneği sizlere yazmak isterim.

Bir kızımızda hayvan fobisi vardı. Evlerine kuş aldılar. Ne oldu biliyor musunuz?! Bu kızımız düzeldi. Artık hayvanlara dokunabiliyor. Morali bozuk olduğunda, onları sevdiğinde, moralinin düzeldiğini söylemektedir. İbadet etmeye dikkat edin. İbadet, insanı hayata bağlamakta. İbadet edenlerin morallerinin düzgün olduğu yapılan araştırmalar ortaya çıkartmış bulunmaktadır. Bakınız yukarıda yazdım. Peygamberimiz zamanında bir tane psikolojisi bozuk arkadaşı yok. Sebep ne. Çünkü arkadaşları, Allah’a ibadetle hayata tutunmaya çalışmaktalar.

Sağlıklı günler dilerim...