Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği zor

İstanbul’un Maltepe ilçesinde incelemelerde bulunan Mutlu, Kaymakam Ahmet Okur’u ziyaret ederek, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Mutlu, daha sonra halk kütüphanesini gezdi. Mutlu, Kaymakam Okur ve Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin ile Zümrütevler’deki Maltepe Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geçerek, huzurevi sakinlerinin sorunlarını dinledi.

VATAN CADDESİ’NİN KONUMU



Fatih’teki Vatan Caddesi’nin resmi bayramlarda tören alanı olarak kullanılmasına ilişkin bir soru üzerine de Mutlu, “Vatan Caddesi’ndeki kutlamalarla ilgili ‘yer değişikliği yapılsın’ şeklinde birtakım öneriler var, ama 29 Ekim’e de çok az bir süre kaldı. Kısa bir sürede yer değişikliği yapmak mümkün değil. Bu tür kararları alırken de bütün tedbirleri göz önünde bulundurarak almanız gerekir” dedi.