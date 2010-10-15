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Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği zor

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Fatih’teki Vatan Caddesi’nde yapılan kutlamalara ilişkin “yer değişikliği yapılsın” şeklinde öneriler olduğunu hatırlatarak, “29 Ekim’e de çok az bir süre kaldı. Kısa sürede yer değişikliği yapmak mümkün değil” dedi.

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği zor

İstanbul’un Maltepe ilçesinde incelemelerde bulunan Mutlu, Kaymakam Ahmet Okur’u ziyaret ederek, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Mutlu, daha sonra halk kütüphanesini gezdi. Mutlu, Kaymakam Okur ve Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin ile Zümrütevler’deki Maltepe Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geçerek, huzurevi sakinlerinin sorunlarını dinledi.

VATAN CADDESİ’NİN KONUMU

Fatih’teki Vatan Caddesi’nin resmi bayramlarda tören alanı olarak kullanılmasına ilişkin bir soru üzerine de Mutlu, “Vatan Caddesi’ndeki kutlamalarla ilgili ‘yer değişikliği yapılsın’ şeklinde birtakım öneriler var, ama 29 Ekim’e de çok az bir süre kaldı. Kısa bir sürede yer değişikliği yapmak mümkün değil. Bu tür kararları alırken de bütün tedbirleri göz önünde bulundurarak almanız gerekir” dedi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:27
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