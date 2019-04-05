0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Mutlu Işıksu göreve başladı

AK Parti’den Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu, mazbatasını aldıktan sonra anne ve babasının elini öperek hayır dualarıyla göreve başladı.

05 Nisan 2019 Cuma 19:59
Mutlu Işıksu göreve başladı

AK Parti’den Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu, mazbatasını aldıktan sonra anne ve babasının elini öperek hayır dualarıyla göreve başladı.


31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu, mazbatasını aldıktan sonra anne ve babasının elini öperek hayır dualarıyla göreve başladı. Mazbata törenine AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak, Adapazarı Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ilçe seçim kurulundan mazbatayı aldıktan sonra belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili ile birlikte Orhan Camii’nde Cuma namazını kıldı, vatandaşlarla sohbet etti ve yeni görev yeri Adapazarı Belediyesi’ne geldi. Başkanlık makamında düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başlayan Işıksu, başkanlık görevini Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’den devraldı.


Devir teslim töreninde konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, görevi genç bir ekibe teslim ettiklerini belirterek, “ Umut ediyorum ki; bu çalışkan genç ekip, belediyeyi almış olduğu bu durumdan çok daha iyi seviyelere taşımaya gayret edecektir. Yeni Başkanımıza ve ekibine bu ulvi görevinde başarı diliyorum”dedi.


Başkan Dişli’ye 3 dönemdir yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Yeni bir dönem açılıyor. Cumhur İttifakı ile yola çıktık. Adapazarı’nda şimdiye kadar alınan en yüksek oy oranıyla milletimizin teveccühü ile göreve başlıyoruz. Bu tabii ki büyük bir sorumluluk demektir. Biz bunun bilinciyle çalışacağız. Güçlü bir ekibimiz var. Meclis üyesi kadromuz çok güzel. Bu ekibimiz ve elbette belediye personelimizle birlikte güzel hizmetler verebilmek için gayretle çalışacağız. Adaletli olmayı ilkeli olmayı bilen insanlarız. Bundankimsenin şüphesi olmasın. Bu güvene layık olmak için gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 19:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    WhatsApp hesabınızı silmek | WhatsApp hesap kapatma
    1. WhatsApp hesabınızı silmek | WhatsApp..
    2. Millet İttifakı’nın destekçileri..
    3. Kars Digor'da HDP'li adaya şok!..
    4. Atatürk Havalimanı’nda "taşınma"..
    5. Çorluspor 1947’ye yöresel destek
    6. Antalya Grand Prix 2019 başladı
    7. THY’nin 35 yolcusuz uçağı İstanbul..
    8. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan..
    9. WhatsApp'ta yeni dönem! Artık..
    10. CHP, 71 yıl sonra Alaşehir’de..
    11. "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu" 25..
    12. Köşeye sıkışan May, AB'den 30..
    13. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir..
    14. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet..
    15. Guterres'ten Libya açıklaması
    16. Yusuf Alemdar mazbatasını aldı
    17. Nehre düşen vatandaşı yoldan geçen..
    18. Şeyhmus Aydın kimdir? Siverek belediye..
    19. Yunanistan’dan Kuzey Makedonya’ya..
    20. Büyükşehir Belediyesinde devir teslim..
    21. Seyir halindeki tır alev alev yandı
    22. Seçim sonuçlarına itirazlar
    23. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    24. Kulu Belediye Başkanı Ünver görevine..
    25. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar’a..
    26. Erzurumspor, Kasımpaşa maçı..
    27. MHP'nin Refahiye'de seçimin iptali..
    28. Mutlu Işıksu göreve başladı
    29. Berivan Helen Işık kimdir? Siirt..
    30. İstanbul seçimlerini Binali Yıldırım..
    4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
    4 ilçede sayım bitti! İşte İstanbul'da son durum
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor