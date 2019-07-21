Mutlu Çocuklar Projesi kapsamında oluşturulan çocuk bahçesine ekim, dikim yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, “Mutlu Çocuklar Projesi” kapsamında oluşturulan mutlu çocuk bahçesine ve seraya sebze ve çiçek dikti.

RAM Müdürlüğünün bahçesi, Vali Mustafa Masatlı’nın talimatları ile iş makineleri kullanılarak temizlenip, geniş ve çok amaçlı yaşam alanına dönüştürüldü. Bu kapsamda bahçede sera ve mutlu çocuk bahçesi oluşturuldu. Vali Mustafa Masatlı, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinden faydalanan vatandaşlarımızla birlikte bahçe ve seraya sebze ve çiçek tohumları serpti, kuş evleri astı.

Engelli vatandaşlarımızla bir süre sohbet edip çay içen Vali Masatlı, “Rehberlik ve Araştırma Merkezimizin bahçesinde “Mutlu Çocuklar Projesi” kapsamında Valiliğimizin desteğiyle sera ve çocuk bahçesi oluşturuldu, ayrıca kuşların konaklamasıyla ilgili bazı yuvalar yapıldı. İl genelinde 1570 özel çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın sosyal hayata entegrasyonu hem de normal hayatta insanların karşılaşabileceği işlerle ilgili burada bir eğitim çalışması yapmak hem de onlara destek olmak, yeni yetenekler kazandırmakve onlara doğal hayatı tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz” dedi.