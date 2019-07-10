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Mutlu Akü, "Akümobil" ile yollarda

Şirketin belirli rutinlerle akü kontrolü yaptırılmasının önemine dikkat çekmek üzere her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Mutlu Akü Günleri, 'bu yıl Akümobil ile devam ediyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
Mutlu Akü, "Akümobil" ile yollarda

İSTANBUL (AA) - Mutlu Akü, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Mutlu Akü Günleri'ne bu yıl mobil aracı Akümobil ile devam ediyor.

Mutlu Akü'nün açıklamasına göre, şirket, belirli rutinlerle akü kontrolü yaptırılmasının önemine dikkat çekmek üzere her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Mutlu Akü Günleri'ne bu yıl yepyeni bir uygulama getiriyor.

Mutlu Akü, mobil aracı Akümobil ile her hafta Türkiye'nin farklı şehirlerinde araç sahipleri için ücretsiz akü kontrolü hizmeti veriyor. Yıl boyunca devam edecek Mutlu Akü Günleri ile ücretsiz akü kontrolünün yanı sıra Mutlu Akü Günleri'ne özel kampanyalar ve cazip ödeme fırsatları da araç sahiplerine sunuluyor. Böylece aküsünü değiştirmek isteyen sürücüler ayrıcalıklı koşullardan faydalanıyor.

Bulunduğu şehirde Akümobil'e gelerek Mutlu Akü Günleri’ne katılan otomobil kullanıcıları, aracının aküsünü kontrol ettirerek hem daha güvenli bir yolculuk fırsatı hem de daha iyi bir sürüş performansına sahip olurken, tanınan diğer fırsatlarla da Mutlu Akü'nün müşteri deneyimi anlayışına da ortak oluyor. Mutlu Akü Günleri'nde gerçekleştirilen tüm kontroller, Mutlu Akü'nün uzman personelleri tarafından kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde yapılıyor.


-Akü düzenli aralıklarla kontrol ettirilmeli


Son dönemlerde otomobillerde yaygın olarak bakım gerektirmeyen aküler kullanılmaya başlanmış olsa da, aracın performansı ve otomobil kullanıcılarının güvenliği için her akünün düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Bu gereklilikle ilgili bilinç oluşturmak üzere başlatılan Mutlu Akü Günleri'nde otomobil kullanıcıları, araçlarının çalışmama riskini ortadan kaldırmak, yolcuları yarı yolda bırakacak akü arızalarının önüne geçmek ve çok daha iyi bir sürüş performansı deneyimlemek için akü kontrolü yaptırmanın önemini bir kez daha fark ediyor.

Mutlu Akü Günleri'nde ücretsiz akü kontrolü yaptırmak isteyen otomobil kullanıcıları, Akümobil'in bulunduğu şehri veya sıradaki şehirleri "www.mutlu.com.tr" ve "www.mutluakugunleri.com" internet sitesinden öğrenebiliyor ve etkinlik ile ilgili detaylı bilgi alabiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:39
  1. Akümobil
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