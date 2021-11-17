  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mutlaka karanlıkta uyuyun!
Kadın - Aile

Mutlaka karanlıkta uyuyun!

Vücudunuzun gündüz zinde olması ve tam anlamıyla çalışması için uzmanlar uyarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:31:00 - 2021-11-17 13:35:32
Mutlaka karanlıkta uyuyun!

Işıklar açıkken uyumayın çünkü vücudun biyolojik saatini koruyan, doğal ritmini ayarlayan melotonin hormonu, ancak gece siz uyuduğunuz saatlerde ve karanlıkta salgılanabiliyor.

Melotonin, kişiyi çeşitli hastalıklara karşı korumasının yanısıra; kansere karşı da kalkan görevi görüyor. Melatonin ve kanser ilişkisi için birçok çalışma yapılmıştır. Melatoninin kanser engelleyici bir ajan olduğuna dair çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. Deneysel olarak melatoninin birçok tümör tipinde büyümeyi sınırlandırdığı gözlenmiştir. 

Gece ışıkta uyumak zararlı mıdır?

Işıkla uyumak uykunun kalitesini azaltan bir unsurdur. Işık açık uyumak, fazla ışık veren gece lambası kullanmak uykunun derinliğini etkiler, düşünülenin aksine karabasan ya da diğer uyku bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olur.

Işıkta uyumanın zararları nedir?

Gece ışığa maruz kalırsanız melatonin üretiminiz baskılanır. Sonuç olarak, kan basıncınız yükselir. Düzenli dalgalanmalar, sırayla, kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.

Hangi ışıkta uyunmalı?

Uyanık kalmak istediğimiz saatlerde doğal ışığa yakın olan beyaz ve gün ışığı renkleri tercih edilmelidir. Lümen gücü düşük, sarı ışıklar ise gözlerimizi dinlendirmek ve sakin bir şekilde uykumuzun gelmesi için ideal ışıklardır. Uyanık kalmak istediğimiz saatlerde doğal ışığa yakın olan beyaz ve gün ışığı renkleri tercih edilmelidir. Lümen gücü düşük, sarı ışıklar ise gözlerimizi dinlendirmek ve sakin bir şekilde uykumuzun gelmesi için ideal ışıklardır.

Papatya çayı uyku getirir mi?

Papatya çayı, uyku apnesi ve uykusuzluk gibi uyku bozukluklarından muzdarip olanlar, ayrıca uykuya dalmakta zorluk çekenler için uykuyu tetikler ve daha iyi uyumanıza yardımcıdır.

Papatya çayı nasıl yapılır?

Papatya çayı yapımında ihtiyacınız olan malzemeler; yarım litre içme suyu ve 3 yemek kaşığı kurutulmuş papatyadır. İlk olarak suyu ocakta kaynatın. Daha sonra kurutulmuş papatyaları da suyun içerisine ekleyin. Çayı 3 dakika demlenmesi için bırakın.

Uyku apnesi nedir?

Uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanabilir. Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Tek doğru oydu, iade-i ziyaret sakıt oldu
Siyaset

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert tepki: Tek doğru oydu, iade-i ziyaret sakıt oldu

MKYK'da konuşan Başkan Erdoğan, SP lideri Temel Karamollaoğlu'nun kendisiyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarına tepki göstererek, “Temel..
'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini
Ekonomi

'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar sonrası konuşan İslam Memiş, yüksek seviyelerden satılıp düşük seviyelerden altın alın..
Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Dünya

Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan'a yaşanan çatışmalarda 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin de yaralandığını duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay