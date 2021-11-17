Mutlaka karanlıkta uyuyun!

Işıklar açıkken uyumayın çünkü vücudun biyolojik saatini koruyan, doğal ritmini ayarlayan melotonin hormonu, ancak gece siz uyuduğunuz saatlerde ve karanlıkta salgılanabiliyor.

Melotonin, kişiyi çeşitli hastalıklara karşı korumasının yanısıra; kansere karşı da kalkan görevi görüyor. Melatonin ve kanser ilişkisi için birçok çalışma yapılmıştır. Melatoninin kanser engelleyici bir ajan olduğuna dair çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. Deneysel olarak melatoninin birçok tümör tipinde büyümeyi sınırlandırdığı gözlenmiştir.

Gece ışıkta uyumak zararlı mıdır?

Işıkla uyumak uykunun kalitesini azaltan bir unsurdur. Işık açık uyumak, fazla ışık veren gece lambası kullanmak uykunun derinliğini etkiler, düşünülenin aksine karabasan ya da diğer uyku bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olur.

Işıkta uyumanın zararları nedir?

Gece ışığa maruz kalırsanız melatonin üretiminiz baskılanır. Sonuç olarak, kan basıncınız yükselir. Düzenli dalgalanmalar, sırayla, kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.

Hangi ışıkta uyunmalı?

Uyanık kalmak istediğimiz saatlerde doğal ışığa yakın olan beyaz ve gün ışığı renkleri tercih edilmelidir. Lümen gücü düşük, sarı ışıklar ise gözlerimizi dinlendirmek ve sakin bir şekilde uykumuzun gelmesi için ideal ışıklardır. Uyanık kalmak istediğimiz saatlerde doğal ışığa yakın olan beyaz ve gün ışığı renkleri tercih edilmelidir. Lümen gücü düşük, sarı ışıklar ise gözlerimizi dinlendirmek ve sakin bir şekilde uykumuzun gelmesi için ideal ışıklardır.

Papatya çayı uyku getirir mi?

Papatya çayı, uyku apnesi ve uykusuzluk gibi uyku bozukluklarından muzdarip olanlar, ayrıca uykuya dalmakta zorluk çekenler için uykuyu tetikler ve daha iyi uyumanıza yardımcıdır.

Papatya çayı nasıl yapılır?

Papatya çayı yapımında ihtiyacınız olan malzemeler; yarım litre içme suyu ve 3 yemek kaşığı kurutulmuş papatyadır. İlk olarak suyu ocakta kaynatın. Daha sonra kurutulmuş papatyaları da suyun içerisine ekleyin. Çayı 3 dakika demlenmesi için bırakın.

Uyku apnesi nedir?

Uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanabilir. Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır.