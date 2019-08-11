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Müthiş operasyon! Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Ankara Çubuk'ta 3 aylık takip sonucu bir eve düzenlenen pperasyonda, uyuşturucu imalathanesi bulundu. Narkotik ve istihbarat ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 3 kişiden 1'inin çeşitli suçlardan arandığı ve 19 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu ortaya çıktı.

11 Ağustos 2019 Pazar 09:19
Müthiş operasyon! Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 aylık takip sonucunda bir apartmanın bodrum katındaki evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelilere Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

AA'nın da görüntülediği operasyonda ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ali Çakır Caddesi'ndeki bir evde H.S, A.E ve R.B'yi yakaladı. R.B'nin uyuşturucu madde ticareti yapmak, kasten adam öldürme ve tehdit suçlarından arandığı ve 19 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi. R.B'nin üzerinden kardeşi Y.B. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Yakalanan bu kişilerin bir odayı Hint keneviri yetiştirmek için düzenek kurdukları görüldü.

Evde arama yapan ekipler, 103 kök Hint keneviri, 3 led lamba, 3 aynalı helezon lamba, bir vakumlu vantilatör, Hint kenevirlerinin kokusunu önleyici filtre, 2 güç kaynağı, tabanca, 2 fişek ile 10 gram esrar maddesini ele geçirdi.

Son bir ayda narkotik ekipleri bin 241 kişiyi yakaladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün son bir ayda yaptığı çalışmalar sonucunda, 480 olayda bin 241 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 194'ü tutuklandı, 148'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu uygulamalarda 4 silah, 179 fişek, 5 av tüfeği, 2 bin 500 gram esrar, 159 kök Hint keneviri, 4 bin 69 gram eroin, 983 gram kokain, 4 bin 129 ekstazi, 15 kilo skunk ve 761 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 09:19
  1. Hint keneviri
  2. Ankara
  3. çubuk

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