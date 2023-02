Müthiş keşif haberi! Astronomlar yaşanabilir çok nadir bir gezegen buldu! Keşif öncesi uygun koşullar...

Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan çalışmaya göre Wolf 1069b adı verilen gezegen dünyamıza 31 ışık yılı uzaklıkta.

Bunun anlamı, saniyede 300 bin kilometre hıza sahip ışık hızında olsak dahi bu galaksiye gitmenin 31 yıl sürecek olması.

Araştırmacılara göre keşfedilen yeni gezegende yaşamın ortaya çıkabileceği uygun koşullar mevcut.

Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin araştırılması, mevcut teknoloji nedeniyle çok zor bir iş. Teknolojideki gelişmeler ve uzay araştırmaların gelinen mevcut durum gerçekten etkileyici, ancak güneş sistemi dışındaki gezegenleri bulmakta kullanılan teknolojiler, küçük gezegenlerden çok büyük olanları bulmakta başarılı.

Bu nedenle, araştırma yapılırken 5.200'den fazla güneş sitemi dışında bulunan gezegen tespit olsa da, bunların %1,5'inden daha azı dünyamızın 2 katından daha düşük kütlelere sahip. Bunlar arasında da belki 10 tanesi, yüzeyindeki suyun buz veya gaz halinde değil sıvı olarak bulunabileceği bir mesafede, kendi yıldızının etrafında dönüyor.

Yeni keşfedilen gezegene de dünyanın kütlesinin 1,36 kadar bir kütleye sahip. Yıldızı etrafındaki dönüşünü 15,6 gün içinde tamamlıyor ve yıldızına, dünya ile güneş arasındaki mesafenin 5’te 1’i kadarlık bir mesafedeki yörüngede dönüyor.

Wolf 1069b yıldızına çok yakın, ancak yıldızı bizimkinden küçük!

Wolf 1069’un etrafında döndüğü yıldız bizim güneşimiz kadar büyük olsaydı, bu gezegen yaşamak için çok sıcak olurdu. Ancak Wolf 1069, güneşimizden çok daha küçük ve serin olan “kırmızı cüce” kategorisinde. Bu gibi yıldızların yaşanabilir bölgeler, güneş sistemimize göre çok daha kısa.

Bizim güneş sistemimizdeki yaşanabilir aralık, Venüs civarından başlıyor ve Mars’a kadar ulaşıyor.

Wolf 1069b kendi yıldızına, dünya – güneş arasındaki mesafeden 15 kat daha yakın olmasına rağmen, maruz kaldığı radyasyon dünyanın güneşten aldığı radyasyonun yaklaşık %65’i kadar.

Tabi söz konusu olan bir gezegende yaşama imkanı olunca, gezegenin yıldıza yakınlığının dışında birçok gereksinim var. Bir atmosferin varlığı ısıyı hapsedebilir ve ortalama sıcaklığı yükseltebilir, ancak atmosferin kalın olması gerekir.

Mars'ta bir atmosfer bulunuyor ve ancak ortalama sıcaklığı -65 santigrat derece. Kızıl gezegen Mars’ın atmosferinin bir diğer dezavantajı da dünyadaki gibi koruyucu bir küresel manyetik alana sahip olmaması. Uzmanlar, mevcut veriler ışığında Wolf 1069b’nin de bir manyetik alana sahip olabileceğini düşünüyor.

Gezegenin bir tarafı hep gece, diğer tarafı gündüz... Peki burada yaşam mümkün mü?

Yaşanabilir dünya konusunda bir diğer sorun daha var, o da kütle çekim kilidi. Yani, kendisinden çok daha büyük bir cismin çevresinde dönen cismin dönüşünün, büyük cismin yerçekimi sebebiyle engellenmesi.

Kırmızı cüce yıldızlarının yaşanabilir bölgeleri kendine o kadar yakın ki, birçok yaşanabilir kırmızı cüce gezegeni bu durumda. Yani özetle, gezegen dönmüyor, bir tarafı her zaman gündüz, diğer taraf her zaman geceyi yaşıyor. Dünyamızdan bakıldığında Ay’ın her zaman aynı tarafının görülmesinin sebebi de bu.

Yapılan araştırmalara göre bu gezegende yaşamak mümkün. Veriler, özellikler gece ve gündüz arasındaki aydınlanma çemberi bölgesinde, bu gezegenlerde yaşamın mümkün olduğun gösteriyor.

Ancak Wolf 1069b’nın simüle edilen sıcaklık haritası, gezegendeki sıvı suyun, gezegenin doğrudan yıldıza bakan bölümünde olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar Wolf 1069b’nin kendi gezegeni ile dünya arasından geçmemesi sebebiyle, daha detaylı araştırmalar için beklenmesi gerektiğini söyledi.