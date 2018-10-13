Harun Tekin en fazla kurtarış yapan kaleci oldu
Fenerbahçe'de hatalı goller yediği gerekçesiyle eleştirilen kaleci Harun Tekin, 23 kurtarış ile ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu.13 Ekim 2018 Cumartesi 10:56
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin'in şaşırtan bir istatistiği var. Hatalı goller yemekle eleştirilen 29 yaşındaki file bekçisi, bu imajına rağmen ligin en çok kurtarış yapan file bekçisi. 5 lig maçında 7 gol yiyen Harun, 23 de kurtarış yaptı. Kanarya'nın son 5 lig mücadelesinde kalesine toplam 30 isabetli şut çekildiğini gösteren bu istatistik, aynı zamanda Harun'u ligin maç başına en çok gol önleyen kalecisi yaptı.
EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİLER
WHOSCORED sitesindeki verilere göre Süper Lig'de bu sezon en az 3 maçta oynamış kaleciler arasında maç başına kurtarış yapma ortalaması şöyle:
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