Yetim Vakfı'ndan müthiş başarı: 2 yılda 10 bin yetim çocuğumuza ulaştık!

Yetim Vakfı, çocuklar yararına, İstanbul Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde Esenler Belediyesi ile ortaklaşa bir iftar programı düzenledi.

Programa çocuklar ve anneleri de dahil yaklaşık 400'den fazla vatandaş katıldı.

İlahi ve ezgilerle başlayan programda Yetim Vakfı Başkan Vekili Av. Hüsamettin Orhan ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Av. Osman Gökçebaş selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Basın mensuplarına da açıklamlarda bulunan vakfın Başkan Vekili Hüsamettin Orhan, "Bugün buradaki iftar programını çocuklarımızla ve gönüllülerimizle beraber idrak ettik. Bizler ikinci yılını bitirmiş bir vakıf olarak 10 binin üzerindeki çocuğunuzla gönül köprüsü kurduk. Biz bu sayılara gönüllülerimizle birlikte ulaştık. Bu sayıyı nasıl daha fazla artırabileceğimizin istişaresini yaptık. Zira dünyada 400 milyonun üzerinde çocuğumuzun yetim olduğunu düşündüğümüz zaman 10 binlerle ifade edilen sayılar bizler için az. İnşaallah bizler 400 milyon çocuğumuzla beraber gönül köprüsü kuracağız, gözlerindeki ışıltı olacağız, yüzlerindeki tebessüm olmaya talip olacağız. İçimiz kıpır kıpır, coşkuluyuz. Biz burada çocuklarımızı heyecanını görüyoruz, vakfımızın gelecekteki gönüllülerini ve yöneticilerini görüyoruz." dedi.

İftar sonrası çocukların sahneye çağrılmasıyla başlayan aktivitede çocuklar doyasıya eğlendi.