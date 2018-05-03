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Mutfaklarında tesadüfen buldukları kasadan çıkanlar şoke etti!

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:37
Mutfaklarında tesadüfen buldukları kasadan çıkanlar şoke etti!

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir kasa buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

KÜÇÜK BİR SERVET ÇIKTI

ABD'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Mutfakta 50 yıllık şifreli bir kasa bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu. ABD'li çift, Kasadan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF

Şifreli kasanın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:37
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