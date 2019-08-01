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Mutfak yangını binaya sıçramadan söndürüldü

Zonguldak Alaplı İlçesindebir kadın, mutfakta patates kızartmak isterken mutfakta hasar oluştu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
Mutfak yangını binaya sıçramadan söndürüldü

Zonguldak Alaplı İlçesindebir kadın, mutfakta patates kızartmak isterken mutfakta hasar oluştu.


Yangın, Alaplı Yeni Sitelerde İbrahim Yalçınkaya’yaaitikinci katında ki mutfakta bulunan tencerenin kızartma yağı kızışmasıylakaynaklı yangın çıktı.Evdekiler, bir taraftan yangına müdahale ederken bir taraftan İtfaiyeye haber verdi. Çıkan yangında sıçrayan kıvılcımlar biranda mutfaktaki tüm perdeleri sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Mutfakta hasar oluştuğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
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