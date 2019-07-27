Mutfak yangını binaya sıçramadan söndürüldü
Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde bir işyerinin mutfak kısmında çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:23
Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde bir işyerinin mutfak kısmında çıkan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Abdurahman Balıbay’a ait işyerinin ikinci katında ki mutfakta bulunan fritözde kaynaklı yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan iş yeri çalışanları yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın binaya sirayet etmeden söndürüldü.
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