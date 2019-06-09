Mutfak tüpüyle tehlikeli yolculuk Adana’da bir kişinin motosikletiyle 4 mutfak tüpü taşıması dikkat çekti.

Adana’da bir kişinin motosikletiyle 4 mutfak tüpü taşıması dikkat çekti.

Trafiğin yoğun olduğu Güney Kuşak Bulvarında bir motosikletin arkasında 4 mutfak tüpü taşınması görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli olmasına rağmen tüp gaz bayileri motosikletle evlere servisi yaparken, motosiklet kullanmanın bir türlü önüne geçilemiyor. Bu motosiklet sürücüsü de tehlikeye aldırmadan vatandaşların bakışları arasında trafikte seyretmeye devam etti.

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