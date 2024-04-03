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Kadın - Aile Mutfak bezini böyle temizleyin! İlginç olay: Kirler kolayca çıkıyor...Son hali ile yok artık’ dedirtti!
Kadın - Aile

Mutfak bezini böyle temizleyin! İlginç olay: Kirler kolayca çıkıyor...Son hali ile yok artık’ dedirtti!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 01:47:00 - 2024-04-03 02:37:34
Mutfak bezini böyle temizleyin! İlginç olay: Kirler kolayca çıkıyor...Son hali ile yok artık’ dedirtti!

Mutfak bezini temizlemenin birçok farklı uygulama yöntemi bulunuyor. Bu sebeple basit yöntemler pek çok insan tarafından tercih ediliyor. Öte yandan bu noktada en çok tercih edilecek 2 pratik yöntem, mutfak bezindeki kirlerin kolayca çıkmasına yardımcı oluyor. Mutfakta insanların derdine deva olacak. İşte detaylar haberimizde…

Mutfak bezi birçok insan tarafından sıklıkla kullanılıyor. Bu nedenle zamanla kirlendiği görülebiliyor. Bu noktada kirli mutfak bezi temizlenin pek çok farklı yöntemi bulunsa da her yöntem aynı temizliği sağlamıyor. Öte yandan bu noktada tercih edilecek 2 pratik yöntem, kirlerin kolayca çıkmasında yardımcı olabiliyor.

KİRLİ MUTFAK BEZİNİ TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

Kirli mutfak bezini temizlemenin pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Ancak mutfak bezi, sirke yöntemi veya kaynatma yöntemi ile temizlenirse, kirlerin kolayca çıktığı görülebilir.

Sirke Yöntemi: Bu yöntemde sıcak suyun içerisine sirke eklenir. Ardından kirli mutfak bezi sirkeli suya sokulur. Ortalama 30 dakika bekletildikten sonra çıkartılır ve su ile durulanır. Devamında sıkılır ve asılır.

Kaynatma Yöntemi: Bu yöntemde su kaynatılır ve bir temizlik kovasına boşaltılır. Sonra kirli mutfak bezi de hazırlanan kovaya koyulur. Devamında mutfak bezi çamaşır makinesinin yüksek ısısında yıkanır. Ancak, kaynar su ile temas edilmemeli ve mutfak bezi yeterince soğuyunca sudan çıkartılmalı.
Not: akşam'a göre: Mikrofiber bezler ılık su ya da soğuk suda çitilenerek temizlenebilir. Öte yandan sıcak su ile yıkanan mutfak bezlerinin asılarak kurutulması öneriliyor.

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