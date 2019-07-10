Mütefekkir Nurettin Topçu dualarla yad ediliyor

HABER MERKEZİ - Kafa yorduğu meseleler ve yazdığı eserleriyle bize kim olduğumuzu hatırlatan Mütefekkir Nurettin Topçu’yu ebedi aleme göçüşünün 44. Sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Vefatının üzerinden yarım asra yakın bir zaman geçse de fikirleriyle yol göstermeye devam eden büyük üstad, varlık ve ahlak felsefesi konularında benzersiz eserler neşretti.

ÇAĞLAR ÖTESİNE SESLENDİ



Türk milletinin yeniden dirilişinin ilham kaynaklarını arayan münevverlerimizden olan Nurettin Topçu, maziden aldığımız güçle geleceğe yürümenin yapı taşlarını örmek için büyük gayret gösterdi. Entelektüel bir kişilik olan Topçu, Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe doktorası yapan ilk Türk oldu. 1939’da Hareket dergisini yayınlayan Topçu, böylece Cumhuriyet devrinde ilk fikrî muhalif yayını başlatmasıyla da biliniyor. Bu dergideki yazılarıyla, kitaplarıyla ve Kültür Ocağı ve Milliyetçiler Cemiyeti’ndeki faaliyetleriyle geniş bir aydın kesimi etkileyen ve fikirlerinin teşekkülünde rol oynayan Topçu, 1975 yılında vefat etti. 20 ciltlik külliyatında; ders kitapları dışında, Yarınki Türkiye, Ahlâk Nizamı, Türkiye’nin Maarif Davası, Büyük Fetih, İradenin Davası, Kültür ve Medeniyet, Devlet ve Demokrasi ve İsyan Ahlâkı gibi fikir kitapları yer almaktadır. Nurettin Topçu’nun naaşı Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda bulunmaktadır.