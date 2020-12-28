Müteahhitlerimiz, Dağlık Karabağ’ı yeniden imar etmeye talipler

Yenigün, üyelerinin ilk 11 ayda yurt dışında toplam bedeli 10.4 milyar dolara varan 175 proje üstlendiklerini de ifade etti. 2021 için umutlu olduklarını belirten Yenigün, “Hükümetimizce hukuk ve ekonomi alanlarında başlatıldığı açıklanan reform sürecini de çok önemsiyoruz. Ekonomimizde sürdürülebilir büyümenin yakalanmasıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak adımları destekliyoruz” dedi.

Depreme karşı el ele veriyorlar

Yenigün, yurt içinde öncelikli gündem maddelerinin 8 sivil toplum kuruluşunca başlatılan ‘Depreme Karşı Tekiz’ girişimi olduğunu vurguladı. Yenigün, bu çerçevede yapı müteahhitleri için yeterlilik sisteminin uygulanması, bina denetimlerine ağırlık verilmesi, imar mevzuatının geliştirilmesi ve deprem odaklı kentsel dönüşüm yapılması başta olmak üzere pek çok öneriyi ortaya koyduklarını aktardı.