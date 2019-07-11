Müteahhit tarafından vurulan avukat, hayatını kaybetti

Ümraniye’de müteahhit arkadaşı Mehmet Sabri K. tarafından ofiste vurulan avukat Hüseyin Yama, hayatını kaybetti. Yama için yarın Anadolu Adliyesi’nde tören düzenleneceği öğrenildi.

Ümraniye’de 8 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda avukat Hüseyin Yama, Mehmet Sabri K.’ye ait iş yerine geldi. Burada bir süre sohbet eden Hüseyin Yama, iddiaya göre ev meselesi nedeniyle itilaflı olduğu müteahhit tarafından başından vuruldu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan avukat Yama, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerini arayan zanlı Mehmet Sabri K. teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan zanlı Mehmet Sabri K. olayda kastının bulunmadığını, silahın yanlışlıkla patladığını iddia etti.

Şüpheli, ifadesinde 1995 yılında Hava Kuvvetleri’nden emekli olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 25 senedir müteahhitlik yapmaktayım. Hüseyin Yama isimli şahsı yaklaşık 6 senedir tanırım. Hüseyin Yama’nın ağabeyi Hasan Y. ile, arsa işlemleri sırasında komisyon verdiğim halde almadığını söylediği için aramızda ihtilaf oluştu. Bu süre içinde Hüseyin Yama ile zaman zaman görüşüyordum. Kendisi ılımlı bir insandır. Kendisiyle görüştüğüm zamanlarda bana, ‘Abi bir müşterinin arsası var, arsa üzerinde hukuki problemleri var, ben bunların hukuki problemlerini çözeceğim. Sen de inşaat yeri ile uğraşırsın’ demişti. Ben kabul ettim. Yaklaşık 2 haftadır bu konuyla ilgili hem telefonda görüşmekte hem de mesaj atmaktaydı” dedi.

Hüseyin Yama’nın 8 Temmuz 2019 tarihinde 14.30 sıralarında yanında bir bayanla iş yerine geldiğini söyleyen şüpheli, “Birlikte oturup muhabbet ettik. Hatta bir ara sekreterimden yemek söylemesini istedim, beraber yemek yedik. Birçok konudan muhabbet ettik. Hatta masamın üzerinde daha önceki inşaata ilişkin belgeler vardı. Bunları Hüseyin Yama’ya gösteriyordum. Yanında gelen stajyer kızın sıkıldığını fark ettim. Bu nedenle kendisine, ‘Kızım yukarıda benim sekreterim var, istersen yanına çık, muhabbet et. Biz de erkek erkeğe konuşalım’ dedim. O da yukarı çıktı. Ofiste yaklaşık 3 buçuk saat oturduk. Burada uyuşmazlıklardan, siyasetten konuştuk. Kendisi sürekli telefonda birileriyle mesajlaşıyordu. Ben bu durumdan sıkılmaya başladım” diye konuştu.

“Birden bire 1 el patlama sesi geldi”

Kendisine ait silahı olduğunu söyleyen şüpheli, “Ben bu silahı sürekli yanımda taşımaktaydım. Yine sıcaklardan dolayı ofise geldiğimde belimde terleme yaptığı için silahı çekmeceye koymaktayım. Kalktığımız sırada çekmecede bulunan silahı alıp belime takacakken Hüseyin Yama, ‘Abi silaha bakabilir miyim?’ dedi. Ben ilk etapta tereddüt ettim. Silahın horozu kurulu haldeydi. O şekilde vermemek için silahın horozunu indirdim. Şarjörü tam ayırırken birden bire bir el patlama sesi geldi. Patlama sonucu Hüseyin Yama’nın yaralandığını ve yere düştüğünü gördüm” ifadelerini kullandı.

“Üzgün ve pişmanım”

Ambulansa haber verdiğini belirten şüpheli, “Olayın şokuyla hatırladığım kadarıyla ‘adam silahla vuruldu’ dedim. Görevli bana kimin vurduğunu sordu. Ben de ‘ben vurdum’ dedim. Telefonda şahıslara ağlayarak ve yalvararak çabuk gelmesi konusunda kelimeler sarf ettim. Daha sonra 112 ekipleri geldiler, şahsa müdahale ettiler ve hastaneye kaldırdılar. Ben kimseyi kasti olarak vurmadım. Tamamen gayriihtiyari bir şekilde olmuştur. Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım” diye konuştu.

Adliyeye sevk edilen zanlı burada da verdiği ifadede "Olayda kastım bulunmamaktadır. Mağdura silahı göstermeye ve şarjörünü çıkartmaya çalıştığım sırada silah bir el ateş aldı. Mağdur Hüseyin Y. başından yaralandı. Hemen 112’yi arayarak durumu bildirdim. Benim kesinlikle Hüseyin’i yaralama veya öldürme gibi bir kastım yoktur. Olay anlattığım şekilde bir anlık tedbirsizlikten meydana geldi. Olay nedeniyle pişmanım, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim” dedi.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Avukat Hüseyin Yama için İstanbul Barosu tarafından Anadolu Adilyesi’nde yarın saat 11.00’da tören düzenlenecek.Yama’nın cenazesi cuma namazı ardından Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Merkez Camii’nden kaldırılacak.