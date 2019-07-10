Müteahhit sözleşmesi hak sahibince feshedilebilecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kentsel dönüşümde hak sahiplerince müteahhit sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kentsel dönüşümde hak sahiplerince müteahhit sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.

"Hiçbir inşaat yarım kalmayacak" başlığıyla yapılan paylaşımda, “Kentsel dönüşümde inşaata 1 yıl içinde başlanmamışsa veya yapım işi durdurulmuşsa ve inşai faaliyete 6 aydır devam edilmiyorsa, hak sahiplerince müteahhit sözleşmesi feshedilebilecek” ifadeleri kullanıldı.

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