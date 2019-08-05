Müteahhit, otoparkta tabancayla vurularak öldürüldü

Antalya’da yaşayan bir müteahhit, otoparkta bir şahsın silahlı saldırısını uğradı. Olayda müteahhit hayatını kaybederken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080. Sokak’taki bir apartmanın açık otoparkında meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen Fatih Mehmet Şirazi (51), iddiaya göre otoparkta yanına yaklaşan T.Ö.’nün tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden iki kurşunda ağır yaralanan Şirazi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şirazi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.