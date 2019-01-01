Müteahhit ne yapsın?

2019’da yapacağı yeni projelere yeni fiyatlarla başlamayı arzu eden müteahhitler, maliyet ve satış rakamları arasındaki makasın yüzde 40’lara ulaştığına dikkat çekerek, yeni üretilecek fiyatlarının yüzde 25-35 seviyesinde artacağı yönünde görüş beyan ediyor. 200 farklı alt sektörü barındıran inşaat dünyasının maliyet analizini ortaya koyan Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, artışlardan tüketicilerin etkilenmemesinin tek yolunun; sadece müteahhitlerin değil, süreçte rol alan tüm alt sektörler ile finans dünyası ve kanun koyucuların gayretinden geçtiğinin altını çizdi.

Fatura kabardı

26 kalemlik tabloyu paylaşan Hasanoğlu, “İnşaat sektörünün babayiğidi olmak için birimiz değil hepimizin, bu yüklerin altından kalkacak formüller geliştirerek hayata geçirmesi gerekiyor” mesajını verdi. TÜİK tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksine de değinen Hasanoğlu, “2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,4 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,49 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,56, işçilik endeksi yüzde 17,59 arttı. Demir ve beton fiyatlarındaki artış inşaat maliyetlerindeki artışa neden oluyor. Bu da konut fiyatlarına artış olarak yansıyor. Bu durumda müteahhitlerin iş yapması zorlaşırken kâr marjında da olağanüstü daralma yaşandı. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir ekosistemin oluşturulması gerekiyor’’ dedi.

Malzeme endeksinde son durum

2018 Aralık ayı verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,17, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 38,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,50, işçilik endeksi yüzde 0,42 oranında arttı. Ayrıca, bir önceki senenin aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,02, işçilik endeksi yüzde 17,10 arttı.

Enerji maliyetleri de arttı

Enerji maliyetlerinde de son iki yılda petrokok maliyeti lira bazında yaklaşık yüzde 170 arttı. Elektrik maliyeti ise yine son iki yılda yüzde 76 yükseldi. Aynı dönemde kömür maliyetindeki artış oranı yüzde 182 oldu. Genel olarak da 2016 yılının başından Kasım 2018’in sonuna kadarki sürede üretici fiyat endeksi yüzde 73 artış gösterdi.

“Çimento Türkiye’de çok ucuz”

Çimento sektörünün temsilcileri ise çimento endüstrisinin birlikte iş yaptığı diğer sektörlerle dayanışmaya büyük önem verdiğini dile getiriyor. Enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışların son iki yıldır fiyatlara yansımadığını dile getiren sektör temsilcileri, “Bunun en önemli göstergesi de Türkiye’deki çimento fiyatlarının Çin de dahil olmak üzere dünyadaki en düşük çimento fiyatı oluşudur” fikrini savunuyor.

Fırsat hâlâ kapımızda

İNDER’in tespitlerine göre, gayrimenkul yatırımcıları için 2019 yılı fırsatlar barındırıyor. Şöyle ki:

-Sektörde yaşanan sıkışıklık, yatırımcılar için fırsatlar oluşturabilir. Zira maliyetlerdeki artışlar henüz fiyatlara yansımamış durumda.

-Gayrimenkul yatırımı yapacak olan tüm taraflar gerek geliştiriciler gerek alıcılar gerekse müteahhitler, potansiyel faiz oranı artışları ve belirsiz jeopolitik ortamdan korunma konusunda dikkatli davranmalı ve yatırımlarda uzun vadeli, güvenli gelir arayışı ön plana çıkacaktır.

-Alıcılar senetli konut satışından kazançlı çıkacaktır. Ancak bu durum finansal yönden sıkışık olan firmaların üzerindeki riski artıracaktır.

-Vergi ve tapu harcı indiriminin devam etmesi bir fırsattır. Ancak bu süreç kalıcı olması sağlanmalı.

Yeni projeler beklemede

Maliyet baskısı ve riski, imalat halindeki projeleri tehdit ediyor. Demir-çelik, çimento gibi girdi maliyetleri için iç piyasayı koruyacak önlemlerin tam anlamı ile alınmamış olması müteahhitleri çaresiz bırakıyor. Mayıs 2018 itibarıyla son bir yılda inşaat malzemelerindeki fiyat artışı yüzde 30’u geçti.. Proje geliştiricilerinin kârlarından feragat ettikleri bir ortamda, sektöre girdi sağlayan tedarikçilerin benzer bir fedakârlıkta bulunmamaları da gözlerden kaçmıyor.

Çimentocuların u dönüşü

Yüksek enflasyon ve Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaatta yaşanan daralmayı aşmak için yapılan mücadeleyi desteklemesine rağmen yüzde 40’lık zam kararı ile gündeme gelen çimento üreticileri, geçtiğimiz günlerde ortaya konulan tepki sonucu geri adım atmıştı. O günlerde “Çimentoya zam yapmanın geçerli bir sebebi yoktur” diyen Sur Yapı Yönetim Kurul Başkanı ve KONUTDER Başkanı Altan Elmas da, “Çimento gösterge bir üründür. Buna yapılacak zam diğer inşaat kalemlerinin de zamlanmasında emsal oluşturur’’ demiş ve geri adım atılması gerektiğini savunmuştu. Nitekim Sabancı Grubu başta olmak üzere sektör temsilcileri beklenen açıklamayı yaparak zam uygulamadılar.

Patronların hepsi de dertli

-Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu: Döviz kurlarındaki artış nedeniyle malzeme fiyatlarında enflasyon rakamlarının üzerinde fiyat yükselişleri görüldü. İşlerin durma noktasına geldiği bir dönemde hükümet tarafından önemli bir adım atılarak sözleşmelerin tasfiyesine ilişkin düzenleme yapıldı. Bu düzenleme, firmalarımızın geleceğe dönük plan yapmasına imkân sağlayacaktır.

-İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: İnşaat sektöründe sürdürülebilir büyüme ve Türkiye ekonomisine sürekli destek sağlanması bekleniyorsa arsa, demir çimento gibi ana maliyet kalemlerinin makul ve mantıklı seviyelerde olması gerekmektedir. Buna ek olarak konut alıcıların üzerindeki en önemli yük olan konut kredi faizlerinin de katlanılabilir seviyede olması kaçınılmazdır.

-Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin: İthal malzeme başta olmak üzere, işçilik fiyatlarıyla birlikte artışlar sektör tarafında ‘dayanılmaz’ hale geldi. Satışlardaki durgunluk nedeniyle konut fiyatlarına yapılacak zamlar sürekli erteleniyor. İnşaat maliyetlerindeki artış öncelikle yeni konut fiyatlarında artışa yol açacak ama, sonunda artış genel fiyat çizgisini etkileyecek. Dolayısıyla sektörümüz, maliyetlerdeki artışın kontrol edilebileceği yeni önlemlerin arayışını sürdürüyor.

-İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu: Kamuyla iş yapan müteahhitler kur etkisiyle yüzde 70’leri bulan maliyet artışları nedeniyle zor durumda. Kamu müteahhitlerinin ayakta kalabilmesi için acilen fiyat farkı ve kârsız işler için tasfiye kararnamesi çıkarılması çağrısında bulunmuştuk. Müteahhitlere Fesih hakkı tanıyan tasfiye kararnamesi Meclis görüşmeleri kapsamında meclisten geçti. Diğer değişikliklerle müteahhitler nefes almalı.

-İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı İslam Yıldırım: Müteahhit sayısı ile birlikte arsaya talebin artması ve işi bilmeyen müteahhitlerin maliyetleri hesaplayamaması nedeniyle arsa oranlarının yüzde 50’lere kadar yükseldi. Değerli lokasyonlar dışındaki yerlerde, arsa sahiplerine kat karşılığı yüzde 50 teklif edilmemeli. Yükselen maliyetlerle artık bir inşaatı tamamlamak mümkün değil. Bugünkü inşaat malzemeleriyle bu işi yapan bir müteahhit yüzde 50 ile anlaşırsa arsa sahibini zengin eder, kendisi de iflas eder.

Düzenleme için geri sayım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla hızlandırılan ‘Müteahhitlik Hizmet Kanunu’ çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme ile belirli yeterliliklere sahip kişilerin iş yapmasının sağlanması ve müteahhit enflasyonunun önüne geçilmesi imkânı doğacak.

Editörden

"TOKİ̇ önderlik etmeli"

Geçtiğimiz günlerde sektörün önde gelen müteahhitlerinden birisiyle maliyetlerin artışı ve konut ihtiyacıyla ilgili sohbet ederken, dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. “Konut açığı bulunan alt ve orta gelir grubunu konut sahibi yapamazsak kira rakamları yukarı çıkacak ve toplumsal bir ekonomik sorunlara yol açabilir” diyen beyefendinin önerisi de oldu. “Pilot olabilecek yeni bölgeler üretilmesi gerekiyor. Bu alanlar yerel idareler, bakanlık ya da TOKİ üzerinden yapılabilir. Tıpkı Kayabaşı örneğinde olduğu gibi 11–12 milyon metrekarelik alanlar oluşturularak Hadımköy, Çatalca bölgesine doğru uygun fiyatlarla tarla arsa bulabiliyorsunuz. Burada da özel sektörle kamu güzel bir işbirliği yapabilir. Buradaki inşaatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da TOKİ yapmasın, buralarda 10–20–30 milyon metrekarelik alanlar planlanırsa özel sektörle işbirliğine giderek bu iş yapılabilir. Kurumlar arsayı belli bir değerden alırsa, müteahhitlerin göstereceği gayretle maliyetler makul seviyede seyreder. Bu süreç herkesin işine yarayabilir.’’ TOKİ yönetimi buna ne der bilemiyoruz ama bildiğimiz bir gerçek var. O da konuta olan ihtiyaç. Bu ihtiyacın karşılanmasında yükü sadece müteahhitlere yansıtmak da ağır aksak yürüyen işleri daha da yavaşlatacaktır...”

Mehmet Canıtatlı