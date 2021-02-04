Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüsün görüldüğü iller...

Mutasyon geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ülkemizde mutant virüsün İngiltere'nin yanı sıra Brezilya ve Güney Afrika varyantlarına da rastlandı. Peki, hangi illerde mutasyonlu virüs var?

Mutasyonlu virüs hangi illerde?

Sağlık Bakanı Koca, dün ki açıklamadan daha önce yaptığı bilgilendirmede mutasyonlu virüsün 17 şehirde göründüğünü belirtti. 17 şehrin hangileri olduğuna dair ise henüz bir bilgi paylaşımı Sağlık Bakanı ve Bakanlık tarafından yapılmadı. Bununla birlikte Brezilya ve Güney Afrika varyantının da hangi illerde görüldüğü henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınladı. Koca, Türkiye'de, İngiltere mutasyonları dışında, 2 kişide Güney Afrika varyantı, bir kişide de Brezilya varyantı ile karşılaşıldığını açıkladı.

İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları:

"Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır."