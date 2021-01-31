Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 şehirde toplam 128 vatandaşımızda mutasyonlu virüs görüldüğünü duyurdu. Bu gelişmelerin ardından mutasyonlu virüsün nerede görüldüğü merak edilmeye başlandı. Peki, mutasyonlu virüs hangi illerde var?

Mutasyonlu virüs Türkiye’de hangi illerde?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan dün uyarılarda bulunarak “Bu durum mutasyonlu virüsün Türkiye’de yayılımda olduğunu gösteriyor. Zira hepimiz düşünmeliyiz ki, mutant virüs eğer Tokat’ta görülüyorsa, İstanbul veya Ankara’da da görülme ihtimali söz konusu olabilir” dedi.

Mutasyonlu virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirten Necmi İlhan, vatandaşları uyararak şunları söyledi: “Ocak ayı başında İngiltere’deki bilim insanları ile konuştuğumuzda ya da oranın Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına baktığımızda bulaş ihtimalinin yüksek olduğunu, öldürücülüğün yüksek olmadığını söylemişlerdi. Şu an diyorlar ki ‘evet bulaştırıcılık fazla; ama vefatlarda da yüzde 30’a yakın artış söz konusu olabilir, yani öldürücülüğü de artabilir’. Eğer böyle olursa çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.”dedi.

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Necmi İlhan mutasyon virüs ile ilgi şöyle konuştu: “Mutant virüsün ülkemizde olduğunu biliyoruz. Hatta bir hesap yapmak gerekirse, yüzde 30 artış olduğunu söyleyebiliriz; çünkü vaka sayılarımız 5 binden 7 binli rakamlara çıktı. Burada hem mutant virüs etkili olmuş olabilir hem de vatandaşların hafta sonu bir araya gelmesi, aşının başlamasıyla beraber rehavete kapılması, maske ve fiziksel mesafeye önem vermemesi etkili olmuş olabilir. Bu durum daha net bilinmediği için yapılacak tek şey korunmaya dikkat etmektir. Bilim Kurulu’nda Türkiye’deki tüm virüsün izlendiği gibi mutasyonlu virüsün de detaylı izlenmesi yapılıyor. Acaba ‘İngiltereden mi yoksa Güney Afrikadan mı geldi diye bununla ilgili bir detaylandırma yapılıyor. Ayrıca olası tedavi değişimleri söz konusu olursa bunun da değerlendirilmesi yapılıyor.”