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Korona Virüs Mutasyonlu virüs hangi illerde bulunuyor?
Korona Virüs

Mutasyonlu virüs hangi illerde bulunuyor?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü bildirmişti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından mutasyonlu virüsün Türkiye'de hangi şehirlerde görüldüğü merak ediliyor. Mutasyonlu virüs hangi illerde?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:51:00 -
Mutasyonlu virüs hangi illerde bulunuyor?

Türkiye'deki mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi. Öte yandan mutasyona uğramış virüsün İngiltere'den ilk olarak İstanbul'a gelen, daha sonra Gaziantep’e giden 2 kişide görüldüğü açıklandı.

Edremit’teki evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de evin önünde 24 saat nöbet tuttu. Eve giriş ve çıkışa asla izin verilmedi. Daha sonrasında ise hasta, evinden alınarak karantina için KYK yurduna yerleştirildi.

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