Mutasyonlu koronaya karşı iki maske mi takılmalı? Tek maskeden mutasyonlu korona bulaşır mı?

Koronavirüsle mücadele sürerken bu kez de İngiltere ve Güney Afrika’da görülen B117 varyantının virüsün orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Türkiye de dahil olmak üzere 60'dan daha fazla ülkeye uluşan mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den uçuşların durdurulduğunu ve 15 kişide mutasyon görüldüğünü bildirdi.

Tek maskeden mutasyonlu korona bulaşır mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bu mutasyon serisiyle İngiltere’den gelen dünyaya yayılmış olan suşun çok daha kısa sürede, çok daha uzak mesafeden bulaşa neden olabildiğine dikkat çekti. Kara, "Eskiden aynı ortam içerisinde bulunan 10 kişi varken bunlardan 3'üne bulaşıyorsa şu an 6-7’sine bulaşabiliyor. Mutasyonlu virüsün daha kolay bulaştığını biliyoruz. Böyle olunca da korunmak için bizim biraz daha dikkatli olmamız lazım. Ama özellikle kapalı bir ortamdayız, havalandırması az olan bir ortamdayız ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayısını 2 maske yapabiliriz ya da Almanya'nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kaç kişide mutasyonlu korona vakası var?

Prof. Dr. Kara, Türkiye'de şu anda mutasyonlu virüs vakasında sayının az olduğunu ifade ederek, "Ama bu oran yükselirse sokakta karşılaşma ihtimalimiz olan virüs artık daha kolay bulaşan virüs türüne doğru dönerse, o zaman bizim de maskede, mesafede daha dikkatli olmamız, belki iki kat maskeyi dışarıda da takmamız gerekecek" diye konuştu. Avrupa'daki vaka artışlarının nedenlerinden birinin de "mutasyonlu virüs" olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." demişi.