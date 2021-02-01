Mutasyonlu koronavirüs nasıl bulaşır? Mutasyonlu korona maskeden bulaşır mı?

Mutasyonlu koronavirüs ilk olarak İngiltere’de görüldü. İngiltere, Güney Afrika gibi birçok farklı mutasyonu bulunan Covid-19'a dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." bilgisini paylaştı.

Mutasyonlu koronavirüs nasıl ulaşır?

Mutant virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Ocak ayı başında İngiltere’deki bilim insanları ile konuştuğumuzda ya da oranın Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına baktığımızda bulaş ihtimalinin yüksek olduğunu, öldürücülüğün yüksek olmadığını söylemişlerdi. Bu yeni olduğu için biz de bilmiyoruz, o yüzden iyi takip etmek gerekiyor. Şu an ise, daha farklı bir açıklama içerisindeler. Diyorlar ki ‘evet bulaştırıcılık fazla; ama vefatlarda da yüzde 30’a yakın artış söz konusu olabilir, yani öldürücülüğü de artabilir’. Eğer böyle olursa çok daha dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Mutasyonlu korona maskeden bulaşır mı?

İtalya'da Covid-19'la mücadele gücünün başkanı Pier Luigi Bartoletti, ülkede de görülen Covid-19'un İngiltere mutasyonuna ilişkin önemli açıklamalar da bulundu. Doktor Bartoletti, Covid-19'un B117 mutasyonunun cerrahi maskelerden bile bulaşabileceğini söyledi.

Bartoletti, yeterince havalandırılmayan kapalı alanlarda uzun süre bulunulması halinde Covid-19'un cerrahi maskeleri aşma potansiyeli bulduğu konusunda uyardı. Doktor Bartoletti, FFP2 veya FFP3 tipi maskeler kullanıldığında bu riskin olmadığını belirtti. Bartoletti, "Virüs kendimizi korumak için aldığımız önlemlere adapte oluyor. İngiltere mutasyonu daha güçsüz bu da onu daha az ölümcül yapıyor ama bundan dolayı çok daha fazla kişiye bulaşıyor" dedi.