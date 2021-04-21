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Korona Virüs Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir?
Korona Virüs

Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs salgını dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de vaka sayılarının artması ile koronavirüs geçiren kişiler belirtileri merak ediyor. Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir? Corona virüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? Gün gün covid-19 belirti takvimi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 22:37:00 -
Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir?

Corona virüs belirtileri, bahar aylarında ateş, öksürük, burun akıntısı gibi durumları yaşayanların odaklandığı konulardan oldu. Peki, Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

-Baş dönmesi

-Bilinç durumunda bozukluk

-Baş ağrısı

-Hapşırma

-Geniz ve burun akıntısı

-İştahsızlık

-Titreme

Ciddi semptomlar;

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Konuşma veya hareket kaybı

1-3. gün corona belirtileri

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün corona belirtileri

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün corona belirtileri

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün corona belirtileri

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün corona belirtileri

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün corona belirtileri

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün corona belirtileri

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

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