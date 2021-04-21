Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs salgını dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de vaka sayılarının artması ile koronavirüs geçiren kişiler belirtileri merak ediyor. Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir? Corona virüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? Gün gün covid-19 belirti takvimi haberimizde.
Corona virüs belirtileri, bahar aylarında ateş, öksürük, burun akıntısı gibi durumları yaşayanların odaklandığı konulardan oldu. Peki, Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Baş dönmesi
-Bilinç durumunda bozukluk
-Baş ağrısı
-Hapşırma
-Geniz ve burun akıntısı
-İştahsızlık
-Titreme
Ciddi semptomlar;
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Konuşma veya hareket kaybı
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.