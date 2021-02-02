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Korona Virüs Mutasyonlu korona testi hangi hastanelerde yapılıyor? Mutasyonlu korona testi nasıl yapılır?
Korona Virüs

Mutasyonlu korona testi hangi hastanelerde yapılıyor? Mutasyonlu korona testi nasıl yapılır?

Mutasyonlu korona testi nasıl yapılır? Mutasyonlu korona testi hangi hastanelerde yapılıyor? soruları İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülen mutasyonlu koronavirüs nedeniyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı mutasyonlu korona için harekete geçti ve hastanelere mutant virüs için test kiti gönderdi. Peki mutasyonlu korona testi hangi hastanelerde yapılıyor? Mutasyonlu korona testi hangi hastanelerde yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:57:00 -
Mutasyonlu korona testi hangi hastanelerde yapılıyor? Mutasyonlu korona testi nasıl yapılır?

İngiltere kaynaklı mutant virüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı’nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutant virüsü tespit için yeni bir kit yolladı. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bundan böyle testi pozitif çıkanlara, mutant virüsü tespit eden yeni bir kitle ikinci kez test yapılacağını söyledi. Hürriyet'in haberine göre, Kurugöl şu açıklamaları yaptı: “Son 7 gündür ülkemizdeki vakalarda kayda değer bir artış söz konusu. Bunda iki neden etkili olabilir.

Birincisi virüsün mutasyona uğraması, ikincisi ise son günlerde özellikle yarıyıl tatili ile artan sosyal hareketlilik ve önlemlere daha az uyulması. Ülkemizde şu anda İngiltere kökenli olan mutasyonun 17 ilde 128 kişide görüldüğü bildirildi. Virüsün özelliğinden dolayı birçok mutasyon olabiliyor. İngiltere kökenli mutasyonun, insan hücresine daha sıkı yapışması nedeniyle daha bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de bildirilen sayının çok daha üzerinde mutant vaka olabileceğini düşünüyorum. Çünkü pozitif çıkan her vakada rutin mutasyon araştırması yapılmıyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı Covid-19 testi yapan hastanelere, İngiltere kökenli mutasyonu tespit edebilecek kitler yolladı. Bu hafta içinde artık testi pozitif çıkanlara mutant virüsü tespit eden kit ile ikinci bir test yapılacak. Bu yapılmaya başlanınca da mutant kökenli virüsün Türkiye’de yüzde kaç görüldüğünü, şubatın ilk yarısında daha iyi değerlendirebileceğiz.

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