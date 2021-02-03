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Korona Virüs Mutasyonlu korona Ankara'da görüldü mü? Ankara’da mutasyonlu virüs vakası var mı?
Korona Virüs

Mutasyonlu korona Ankara'da görüldü mü? Ankara’da mutasyonlu virüs vakası var mı?

Dünya koronovirüsle mücadele konusunda savaşını sürdürürken, bir yandan da mutasyonlu virüsle karşı alarma geçti. İngiltere kaynaklı mutasyonlu koronavirüs ne yazık ki ülkemizde de görüldü. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." dedi. Ankara’da bir binada 11 kişide virüs tespit edilmesiyle birlikte gözler bir anda Ankara’ya çevrildi. Ankara’da mutasyonlu virüs vakası var mı? Ankara’da mutasyonlu virüs vakası mı var?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:19:00 - 2021-02-03 17:23:04
Mutasyonlu korona Ankara'da görüldü mü? Ankara’da mutasyonlu virüs vakası var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." dedi. Sağlık Bakanı Koca’nın bu açıklamalarından sonra normal koronavirüs nedeniyle diken üstünde olan vatandaşlar şimdi de mutasyonlu virüs endişesine kapıldı.

Mutasyon korona Ankara'da var mı?

Ankara’da filyasyon ekiplerinin PCR testi yaptığı 20 daireli binada oturanlardan 11'inde koronavirüs tespit edildi. Bina karantinaya alınırken, virüsün apartman toplantısı yapılması nedeniyle yayıldığı ileri sürüldü. Bir bina sakini ise bir kişide mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle hastalığın yayıldığını iddia etti. Apartman sakinlerinden Nursel Eroğlu ise virüsün yayılmasında toplantı değil, mutasyonlu virüsün etkili olduğunu iddia etti. Eroğlu, "Asla apartman toplantısından değil. Mutasyonlu bir komşumuz var. Ondan hızla yayılması engellensin diye apartman karantinaya alındı." dedi.

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