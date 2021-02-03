Mutasyonlu korona Ankara'da görüldü mü? Ankara’da mutasyonlu virüs vakası var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü." dedi. Sağlık Bakanı Koca’nın bu açıklamalarından sonra normal koronavirüs nedeniyle diken üstünde olan vatandaşlar şimdi de mutasyonlu virüs endişesine kapıldı.

Mutasyon korona Ankara'da var mı?

Ankara’da filyasyon ekiplerinin PCR testi yaptığı 20 daireli binada oturanlardan 11'inde koronavirüs tespit edildi. Bina karantinaya alınırken, virüsün apartman toplantısı yapılması nedeniyle yayıldığı ileri sürüldü. Bir bina sakini ise bir kişide mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle hastalığın yayıldığını iddia etti. Apartman sakinlerinden Nursel Eroğlu ise virüsün yayılmasında toplantı değil, mutasyonlu virüsün etkili olduğunu iddia etti. Eroğlu, "Asla apartman toplantısından değil. Mutasyonlu bir komşumuz var. Ondan hızla yayılması engellensin diye apartman karantinaya alındı." dedi.