Mutasyonlardan ve ‘Dördüncü Dalga’dan aşı ile korunabiliriz

Göksel Çağlav Ankara

Salgının hasarını en aza indirmek için Türkiye, günde aşılamada günde 1,5 milyonun üzerine çıkarken ikinci dozu tamamlanmış kişi sayısı 15 milyona ulaştı. Toplam aşı sayısı ise 50 milyon sınırına dayandı.

Akit’e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, aşı ile virüsün vücuda giriş kapısını kapatacak antikor üretiminin sağlandığına dikkati çekerek “Aşılanma ile oluşan anahtar yani antikorla virüs vücuda girse bile çoğalamaz. Eğer virüs varyantlar ile bu kilidi değiştirir ise, elimizdeki anahtar işe yaramayacak korkusu baştan beri vardı. Delta varyantı ile bu korku ete kemiğe büründü. Bunun önlenebilmesi için varyant oluşma hızından daha çabuk aşılama şart. Aşılama ile varyant oluşma potansiyelini de azaltıyorsunuz. Virüs çoğalmadığı için mutasyona uğramaya fırsat bulamıyor” dedi.

