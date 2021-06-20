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Mutasyonlardan ve ‘Dördüncü Dalga’dan aşı ile korunabiliriz
Korona Virüs Mutasyonlardan ve ‘Dördüncü Dalga’dan aşı ile korunabiliriz
Korona Virüs

Mutasyonlardan ve ‘Dördüncü Dalga’dan aşı ile korunabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü’nun Kovid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini açıklaması ve Biontech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin’in “Dikkatli olmazsak dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz” uyarısı tedirginlik yarattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 10:02:00 -
Mutasyonlardan ve ‘Dördüncü Dalga’dan aşı ile korunabiliriz

 Göksel Çağlav  Ankara 

Salgının hasarını en aza indirmek için Türkiye, günde aşılamada günde 1,5 milyonun üzerine çıkarken ikinci dozu tamamlanmış kişi sayısı 15 milyona ulaştı. Toplam aşı sayısı ise 50 milyon sınırına dayandı.

Akit’e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, aşı ile virüsün vücuda giriş kapısını kapatacak antikor üretiminin sağlandığına dikkati çekerek “Aşılanma ile oluşan anahtar yani antikorla virüs vücuda girse bile çoğalamaz. Eğer virüs varyantlar ile bu kilidi değiştirir ise, elimizdeki anahtar işe yaramayacak korkusu baştan beri vardı. Delta varyantı ile bu korku ete kemiğe büründü. Bunun önlenebilmesi için varyant oluşma hızından daha çabuk aşılama şart. Aşılama ile varyant oluşma potansiyelini de azaltıyorsunuz. Virüs çoğalmadığı için mutasyona uğramaya fırsat bulamıyor” dedi.
Yeni Akit Gazetesi

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