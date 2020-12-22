Mutasyona uğrayan koronavirüs Ukrayna'ya da sıçradı

İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un mutasyona uğramış türü Ukrayna'ya da sıçradı. Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, ülkenin batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı.

Petrov, "Nikolay isimli hastam, işi gereği Çekya'ya gidip geliyor. İngiltere'nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip koronavirüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor" dedi.

Mutasyona uğrayan Covid-19 türü şu ana kadar İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'da tespit edildi.