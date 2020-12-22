  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Mutasyona uğrayan koronavirüs Ukrayna'ya da sıçradı
Korona Virüs

Mutasyona uğrayan koronavirüs Ukrayna'ya da sıçradı

Ukrayna'nın batısında bir erkek hastada, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 01:00:00 -
Mutasyona uğrayan koronavirüs Ukrayna'ya da sıçradı

İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un mutasyona uğramış türü Ukrayna'ya da sıçradı. Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, ülkenin batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı.

Petrov, "Nikolay isimli hastam, işi gereği Çekya'ya gidip geliyor. İngiltere'nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip koronavirüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor" dedi.

Mutasyona uğrayan Covid-19 türü şu ana kadar İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'da tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Ahmed Sencer'inden olay itiraf: Oradan attılar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterini oynayan Ekin Koç, kariyerine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
Rusya ile Türkiye arasında pazarlık masada! Yeni teklif sonrası...
Dünya

Rusya ile Türkiye arasında pazarlık masada! Yeni teklif sonrası...

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki gerçekleştirilen keşfin büyük bir öneme sahip olduğunu..
Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor
Dünya

Onay geldi! İki otomobil devi birleşiyor

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler ile PSA'nın 38 milyar dolar büyüklüğündeki birleşmelerine şartlı onay verdi.
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay