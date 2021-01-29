Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs bir sene içinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs alınan önlemler ve yapılan kısıtlamalara rağmen etkisini halen sürdürüyor. Tüm dünya daha koronavirüsün şokunu üzerinden atamamışken İngiltere’den başka bir kötü haber geldi. Bu sebeple insanların merak ettiği konulardan biri haline geldi. Peki, mutasyona uğramış koronavirüsün belirtileri nelerdir? İşte haberimiz…

Mutasyona uğramış koronavirüsün belirtileri nelerdir?

Mutasyona uğramış koronavirüsle enfekte olan kişilerin karşılaştığı durumlar şu şekilde ifade edildi:

% 35’i öksürük,

% 32'si yorgunluk,

% 25'i kas ağrısı,

% 21,8'si boğaz ağrısı,

% 16’sı tat kaybı,

% 15’i koku kaybı yaşadı.

Aynı zamanda araştırmada, eski virüsle enfekte olan kişiler üzerinde yapılan araştırma üzerinde de veriler şu şekilde ifade edildi:

% 28'i öksürük,

% 29'u yorgunluk,

% 21'i kas ağrısı,

% 19'u boğaz ağrısı

% 18’i tat ve koku kaybı yaşadı.

Mutasyon uğramış koronavirüs daha fazla virüs mü üretiyor?

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Profesör Lawrence Young, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamasında yeni virüse ilişkin şunları söyledi:

"Virüsün farklı bölümlerindeki bu değişikliklerden bazıları vücudun bağışıklık tepkisini ve enfeksiyonla ilişkili semptomların sıklığını etkileyebilir. Yeni varyasyonla enfekte olanların daha fazla virüs ürettiğini biliyoruz. Bu durum daha fazla öksürük, kas ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir" dedi.