Mutasavvıf Küçük Âşık Mehmed Efendi'nin vefatı

Küçük Âşık Mehmed ya da Hacı Âşık, l885 yılında Afyon’da doğdu. Mevlâna Halid Hazretlerinin talebelerindendir. Şam’da Mevlana Halid’i ziyaret etmiş ve yıllarca hizmetinde kalmıştır. Mevlâna Halid Hazretleri kendisine cübbesini emanet etmiş ve bu cübbe en son torunu Âsiye hanıma intikal etmiştir.







Âsiye hanımın kocası Tahir Bey Kastamonu Hapishanesine müdür olarak tayin edildiği zaman Mevlânâ Halid’in emaneti olan bu asırlık yadigâr cübbe Âsiye hanım vasıtasıyla Said Nursi’ye ulaşmıştır.



Kabrinin yeri Afyon, Devrane mezarlığı iken bu mezarlık sonradan kaldırıldığı zaman, Hacı Âşık Mehmed Efendinin sadece mezar taşı getirilip, bugün adıyla anılan camiin yanına dikilmiştir.