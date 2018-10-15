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Mutasaddık Almanya'dan sınır dışı edildi

Amerika'da 11 Eylül saldırılarını düzenleyen teröristlere yardım ve yataklık yapmaktan Almanya'da hüküm giyen Münir el Mutasaddık ülkeden sınır dışı edildiği açıklandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:26
Mutasaddık Almanya'dan sınır dışı edildi

Polis, 15 yıldır hapiste olan ve cezasını tamamladığı için serbest kalan Mutasaddık’ın bugün Fuhlsbüttel Cezaevi’nden helikopterle önce Hamburg Havalimanı’na götürüldüğünü, oradan da Frankfurt Havalimanı'ndan Fas'ın Casablanca kentine gönderildiğini açıkladı.

44 yaşındaki Mutasaddık'ın ağır silahlı polisler tarafından havalimanına götürüldüğü ve uçakta da Alman polisinin Mutasaddık'a refakat ettiği belirtildi.

Mutasaddık'a 3 Nisan 2064 yılına kadar yani 90 yaşına kadar Almanya'ya giriş yasağı da konduğu ifade edildi.

Münir el Mutasaddık'ın 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan uçaklardan birinin pilotu olan Muhammed Atta ile Hamburg'ta bağlantı kurduğu tespit edilmişti.

Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Mutasaddık'ın sınır dışı edilme sürecinde görev alan emniyet güçlerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:26
  1. Münir el Mutasaddık

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