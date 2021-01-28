Mutant koronavirüsün en yaygın belirtileri nelerdir? Mutant virüs semptomları

Dünya üzerinde pek çok ülkede ve ülkemizde bulunan mutasyona uğramış koronavirüs, vatandaşları endişe içerisinde bırakıyor. Mutant virüs hakkında bazı uzmanlar, araştırmalarının neticesinde virüsün orijinal haline kıyasla daha çok öldürücü niteliğe sahip olduğunu belirttiler.

Tüm dünyanın merak ettiği araştırma İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Bu araştırmanın neticesinde ortalama 60'dan fazla ülkede bulunan mutasyon koronavirüsün sıkça gösterdiği semptomlar ortaya çıktı.

Mutant virüs semptomları

Araştırmada rastgele 6 bin mutasyonlu virüs bulaşan kişi seçildi ve onlar üzerinde semptomlar şu şekilde belirlendi:

% 35’i öksürük,

% 32'si yorgunluk,

% 25'i kas ağrısı,

% 21,8'si boğaz ağrısı,

% 16’sı tat kaybı,

% 15’i koku kaybı yaşadı.