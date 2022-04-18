Mutalip Ünal kimdir? SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal nereli hangi görevlerde bulundu?

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, SPK Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal atandı. SPK başkan vekili olan Mutalip Ünal kimdir, nereli kaç yaşında? Mutalip Ünal hangi görevlerde bulundu? İşte Mutalip Ünal’ın özgeçmişi:

Mütalip Ünal kimdir?

Mütalip Ünal 1968 yılında Sivas ilinin Gürün ilçesinde doğdu. Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinden olan Mütalip Ünal daha önce Başbakanlık Teftiş Kurulu'nda görev yapmıştı. Ünal öncesinde BDDK'da da görevde bulunmuştu.

54 yaşında olan Mutalip Ünal, Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun oldu. İngiltere Leicester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İngilizce bilen Ünal, 1987-2001 yılları arasında sırasıyla; Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı, Başbakanlık Müfettişi ve Başbakanlık Başmüfettişi görevlerinde bulundu. 2001-2004 yıllarında Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Mütalip Ünal, 2004 yılından bu yana Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. 18 Nisan 2022 Resmi Gazete atama kararına göre Mütalip Ünal SPK Başkan Vekilliğine getirildi.