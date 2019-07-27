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Mut Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yol çalışmaları sürüyor

Mersin’in Mut ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi yapım çalışmaları devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmalarla eş zamanlı olarak bağlantı yollarının çalışmalarını sürdürüyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:38
Mut Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yol çalışmaları sürüyor

Mersin’in Mut ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi yapım çalışmaları devam ederken, Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmalarla eş zamanlı olarak bağlantı yollarının çalışmalarını sürdürüyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, hem Mersin’in hem de Mut’un ekonomik anlamda gelişimine büyük katkı sağlayacak olan Mut Organize Sanayi Bölgesi yapım çalışmaları devam ediyor. Sanayi sektörü için büyük önem taşıyan çalışmalara destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut OSB’den transit geçiş sağlayacak ve yayla yollarına da bağlanacak olan yolun çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.


6 ayda önemli gelişim sağlandı


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Etüt ve Projeler Dairesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlıkları ve MESKİ işbirliğiyle ilk 6 ayda büyük özveriyle çalışan ekipler, Mut’un Yazıalanı Mahallesi’nin bitiminden başlayacak ve OSB’ye ulaşımı sağlayacak yolun yapımında önemli gelişmeler elde etti.


Stratejik Plan dahilinde Mersin’in Mut ilçesinde yapılacak projeler arasında da yer alan OSB yol yapım çalışmasının tamamlanmasıyla, ilk 4 bin metresi virajlı ve dar olan Kurtuluş, Çatalarman ve Hacıahmetli mahallerine güzergah değişikliğiyle, yapımı devam eden geniş ve kullanışlı yeni yol ile ulaşım kolaylaşmış olacak.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, yol yapım çalışmalarını yerince inceledi. Yaklaşık 3 ay sonra ham halinin tamamlanması planlanan 4 bin metre uzunluğundaki yol, altyapı, asfalt, peyzaj, çevre, köprü ve menfez çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:38
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