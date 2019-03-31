Muş'un Hasköy ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hikmet Karayel kazandı.

Muş'un Hasköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hikmet Karayel kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hikmet Karayel 2 bin 638, MHP adayı Cemal Orbay 2 bin 194, Saadet Partisi adayı Güven Baykal 676 oy aldı.

- Karayel'in özgeçmişi-

Hikmet Karayel, 1954 yılında Muş'un Hasköy ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Hasköy'de, lise öğrenimini ise Muş merkezde tamamlayan Karayel, 1987-1991 yıllarında Anavatan Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 1991-2014 yıllarında ise Anavatan Partisi İl Başkanlığı görevinde bulunan Karayel, daha sonra AK Parti'de siyasete devam etti. Karayel, 2007, 2011 ve 2015 yıllarında yapılan genel seçimlerde AK Parti'den aday adayı oldu.