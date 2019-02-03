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Musul'daki müze ayağa kaldırılacak

Almanya tarafından, Irak'taki tarihi eserlerin kalkındırılması ve Musul'daki müzenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla cihaz ve malzeme yardımında bulunuldu

03 Şubat 2019 Pazar 16:25
Musul'daki müze ayağa kaldırılacak

BAĞDAT (AA) - Almanya tarafından, terörden dolayı tarihi eserleri tahribata uğrayan Irak'a cihaz ve malzeme yardımında bulunuldu.

Irak Kültür, Turizm ve Eserler Bakanı Abdulemir Hamdani, Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi Cyrill Nunn ile Bağdat'taki Ulusal Müze binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya tarafından, Irak'taki tarihi eserlerin kalkındırılması amacıyla jeneratör, kamera, kamera lensi, bilgisayar ve fotokopi makinası gibi cihaz ve malzeme yardımı yapıldığını belirten Hamdani, "Bu malzemeler, arazideki eser araması ve Musul'daki müzenin yeniden ayağa kaldırılması konusunda kullanılacak." dedi.

Hamdani, Irak'taki tarihi eserler ile ilgili çalışanlara eğitim verildiğini dile getirerek bunların iadesi konusunda da Almanya ve uluslararası toplumunun destek sunduğunu aktardı.

Iraklı Bakan, Ürdün tarafından bin 300 tarihi eserin iadesinin yapıldığını anımsatarak, bunları yakında özel bir sergide sergileyeceklerini ifade etti.

Almanya'nın Bağdat Büyükelçisi Cyrill Nunn, DEAŞ'ın Irak'taki tarihi eserlere büyük ölçüde zarar verdiğinin altını çizerek, "Irak güçleri, DEAŞ ile çetin savaşına rağmen, ülkedeki tarihi eserlerin merkezi konumunda bulunan Bağdat'taki ulusal müzeyi koruyabildi ancak Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması sonrası durum tamamen farklıydı. Oradaki eserler ve müfettişlik gibi önemli kurumlar yerle bir edilmişti." diye konuştu.

Irak'ta tarihi eserler ile ilgili de memurlara Almanya tarafından eğitim verildiğini kaydeden Nunn, Musul'da da tarihi eserlerin korunması için projeler yürüttüklerini aktardı.


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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:25
  1. Almanya
  2. Irak
  3. tarihi eserler

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