Musul'daki kuyulardan günde 100 tanker petrol çalınıyor iddiası

MUSUL (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Musul vilayetinde bulunan Kayyara kasabasındaki petrol kuyularından günde yaklaşık 100 tanker petrol çalındığı ileri sürüldü. Irak Meclisi Musul Milletvekili Şirvan Dubrdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun Musul'un Kayyara kasabasında bulunan petrol kuyularından günde yaklaşık 100 tanker petrol çaldığını söyledi. Söz konusu petrolün ülkenin güney kentlerine gönderildiğini belirten Dubrdani, "Musul'un DEAŞ'tan kurtulmasının ardından şimdi de silahlı bir grup kentteki kuyulardan petrol çalıyor. Petrol Musul'dan Mahmur, Kerkük ve ülkenin güney bölgelerine gönderiliyor." dedi. Durumu birkaç gün önce Başbakan Adil Abdulmehdi'ye ilettiklerini aktaran Dubrdani, konuyla ilgili hükümetten bir rapor beklediklerini ve petrol kaçakçılığı yapanların Musul'dan uzaklaştırılmasını istediklerini ifade etti. Musul'un en zengin petrol yataklarına sahip Kayyara kasabasında yaklaşık 50 kuyu bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından yaklaşık 3 yıl boyunca buradan çıkardığı ve kaçak yollarla sattığı ham petrolden ciddi gelir elde etmişti. Irak güvenlik güçlerinin, 17 Ekim 2016'da başlattığı Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde, kuyuların yer aldığı Kayyara kasabası 3 Kasım 2016'da kontrol altına almıştı. DEAŞ, bırakıp kaçmak zorunda kaldığı Kayyara'daki petrol kuyularının 30'unu ateşe vermişti. Irak merkezi hükümeti, yangını söndürmek için aylarca mücadele etmiş, çevre ise ciddi şekilde zarar görmüştü.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.