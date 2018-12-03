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Musul'daki iç göçmenlerin çilesi dinmiyor

Irak'ta DEAŞ'ın harabeye çevirdiği Musul'dan kaçarak, kentin çevresinde bulunan kamplarda zor koşullar altında yaşamlarını sürdüren iç göçmenler, kentin imarı başta olmak üzere sorunlarının bir an önce çözülmesini ve evlerine dönmek istiyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
Musul'daki iç göçmenlerin çilesi dinmiyor

MUSUL (AA) - MAZIN BAQAL - Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmaların ardından büyük yıkımın meydana geldiği Musul'da iç göçmenler, kentin çevresinde bulunan çadır kamplarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

Musul'da 2016'da terör örgütü DEAŞ'a karşı başlatılan operasyondan sonra şiddetli sokak çatışmalarından dolayı evlerini terk edip kentin çevre bölgelerindeki kamplara yerleştirilen iç göçmenler için hayat, kış mevsiminin gelmesiyle daha da zorlaştı.

Kentin güneyinde yer alan Kayyara kasabasındaki Cedda göçmen kampında yaşayan yaklaşık 10 bin Musullu, yağmurlu havanın etkisiyle çamur deryasına dönen kampta hayata tutunuyor. Bu durum, en çok çocuk ve kadınları etkiliyor.

Musul'u kurtarma operasyonu üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kentin birçok bölgesinde barınma, güvenlik sorunları ve iş imkanlarının az olması ve enkazın kaldırılmaması, sivillerin evlerine tekrar dönebilmesinin önündeki en büyük engeller arasında sayılıyor.

Kentin yeniden imarı umuduyla her gün evlerine dönebilme hayali kuran göçmenler, kamp çilesinin sona ermesiyle bir an önce eski günlerine dönmek istiyor.

Yetersiz beslenme ve kamptaki kötü hijyen koşulları nedeniyle çocuklarının hastalanmasından korktuğunu dile getiren, kamp sakini 35 yaşındaki beş çocuk annesi Halime Muhammed, "DEAŞ'ın ardından Musul'da hayat hâlâ normale dönmedi. Yardımlarla ayakta kalıyoruz. Zor şartlar altında hayatımızı sürdürüyoruz. Kış mevsiminde kamp hayatı oldukça zor. Seli var çamuru var." diye konuştu.

25 yaşındaki Samah Hamad da Irak'ta gün yüzü görmediklerini dile getirerek, "Kocam öldü, dört çocuğuma bakmak zorundayım. Yetkililer nasıl yaşadığımızı görmeli. Savaşta ölmedik ama yetersiz beslenme ve kötü koşullar altında yaşamaya mahkum edildik." ifadelerini kullandı.

Kentin imarının bir an önce başlamasını ve evlerine dönmek istediklerini ifade eden Hamad, sorunların bir an önce çözülmesinin yüz binlerce göçmene tekrar evlerine dönebilme imkanı sağlayacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
  1. Cedda göçmen kampı
  2. Musul'daki iç göçmenler

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