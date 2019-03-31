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Musul’daki feribot kazasında tutuklamalar devam ediyor

Irak’ın Musul kentindeki Dicle nehrinde 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciası soruşturması kapsamında 5 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

31 Mart 2019 Pazar 17:28
Musul’daki feribot kazasında tutuklamalar devam ediyor

Irak’ın Musul kentindeki Dicle nehrinde 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciası soruşturması kapsamında 5 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.


Musul’daki feribot kazasını soruşturmakla yükümlü soruşturma komisyonu tarafından yapılan açıklamada, batan feribotun iki sahibi ile eğlence projesinin gerekli standartlara uygun olduğu göstererek açılışını onaylayan 3 mühendisin tutuklandığı belirtildi.


En az 100 kişinin ölümü ve 60’a yakın kişinin sulara kapılarak kayıp olduğu kazanın ardından Dicle nehrinde başlatılan arama çalışmaları kapsamında başkent Bağdat’ta bir kadının cansız bedeni bulundu.


Bağdat polis kaynaklarına göre 20’li yaşlarında olduğu tahmin edilen ve kimliği tespit edilemeyen kadının cansız bedeninin nehirden çıkarıldığını ifade edildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:28
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