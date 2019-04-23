Musul’daki feribot faciasında ölü sayısı 122’ye yükseldi Irak’ın Musul kentinde yaşanan feribot kazasının ardından bir kadın cesedi daha bulundu, ölü sayısı 122’ye yükseldi.

Irak’ın Musul kentinde yaşanan feribot kazasının ardından bir kadın cesedi daha bulundu, ölü sayısı 122’ye yükseldi.

Irak’ın Musul kentinde 21 Mart’ta Dicle Nehri’nde bir feribot aşırı yükü taşıyamayarak alabora olmuş, yüzlerce insan nehir sularına kapılmıştı. Musul Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir aydan fazladır Dicle nehrinde kaybolan cesetleri arama çalışmaları kapsamında kentin güneyindeki Dendan bölgesinde bir kadının cesedini bulduklarını kaydedildi. Son vaka ile birlikte ölü sayısı 122’ye yükseldi.

Öte yandan yaşanan felakette 60’dan fazla kişi sulara kapılarak kaybolmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.