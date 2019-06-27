0553 313 94 23

Musul’daki fabrika yangınında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Irak’ın Musul kentinde dün bir kükürt fabrikasında meydana gelen yangın hala kontrol altına alınamazken yangına müdahale eden bir itfaiye erinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2’ye yükseldi.

27 Haziran 2019 Perşembe 22:13
Musul’daki fabrika yangınında ölü sayısı 2’ye yükseldi

Irak’ın Musul kentinde dün bir kükürt fabrikasında meydana gelen yangın hala kontrol altına alınamazken yangına müdahale eden bir itfaiye erinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 2’ye yükseldi.


Irak’ın Musul kentindeki dün meydana gelen yangının henüz tam olarak kontrol altına alınamadığı açıklandı. Musul Valisi Mansur Mari tarafından yapılan açıklamada yangına müdahale eden bir itfaiye erinin daha hayatını kaybettiği ve fabrikadaki yangın söndürülmesi için 100 itfaiye aracının seferber edildiği aktarıldı. Bunun yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) yangının söndürülmesi Erbil ve Duhok kentlerinden itfaiye ve helikopter gönderdi. Kükürt fabrikasından çıkan zehirli duman bölgede bulunan göçmen kamplarını etkilemesi sonrası, Irak Kızılayı ise çadır kamplardakiler koruyucu maske dağıttı.


Dün de yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 22:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlıktan saldırı açıklaması!
    1. Bakanlıktan saldırı açıklaması!
    2. Çin ve Güney Kore liderleri G20..
    3. Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim..
    4. Hakan Atilla kimdir, nereli, ve kaç..
    5. Rıza Kayaalp, ikinci düğününü..
    6. Ülkede maden çöktü! Onlarca kişi öldü
    7. Nöbette silahı kazara ateş alan asker..
    8. LGS tercihlerinde sıralama önemli mi?..
    9. 'Nerdesin aşkım' diye zırvalayan..
    10. İzmir'de iş yerine silahlı saldırı: 4..
    11. GÜNCELLEME- Kerkük'te bombalı..
    12. Başkan Tekin’e hediye edilen kutlama..
    13. ABD Ticaret Müsteşarlığının İZTO'daki..
    14. Yeni Başkan, Nurettin Oydu oldu
    15. Geri dönüşüm deposunda yangın
    16. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    17. Hakkari’de 1 asker kaza kurşunu ile..
    18. "1. Malatya Kayısı Festivali" başladı
    19. "Irak'ta idama ve müebbete mahkum..
    20. New York'ta küresel ısınmayla mücadele..
    21. El Salvador'dan ABD sınırında ölen..
    22. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    23. Fransa'da cami önünde silahlı saldırı
    24. Irak petrol ihracatını Türkiye ve..
    25. Genç öğretmeni öldürdü, annesini ve..
    26. Kerkük’teki patlamalarda 1 kişi öldü
    27. İkiziyle yer değiştirip cezaevinden..
    28. Bakan Selçuk'tan öğretmenlere "semaver..
    29. Musul’daki fabrika yangınında ölü..
    30. Esed rejiminden Türk gözlem noktasına..
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!