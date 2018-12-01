Musul'da sel nedeniyle yüzlerce aile mahsur kaldı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle yüzlerce aile mahsur kaldı.

Sivil savunma ekibinde bulunan Yüzbaşı Kerim el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un farklı kesimlerinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle yüzlerce ailenin mahsur kaldığını belirtti.

Sivil savunma ekiplerinin selzedeleri kurtarmak için seferber olduğunu dile getiren Ubeydi, kenti ikiye ayıran Dicle Nehri üzerindeki köprülere bağlantısı olan iki köprünün de yıkıldığını söyledi.

Irak'ta, 23 Kasım'da meydana gelen sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev hasar görmüştü.