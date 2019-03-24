Musul'da gayriresmi silahlı grupların karargahları kapatılacak Musul'da Irak ordusu, Irak Başbakanlığına bağlı Haşdi Şabi çatısındaki silahlı gruplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Peşmerge güçleri ve terör örgütü PKK bulunuyor

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi, Musul vilayetindeki gayriresmi silahlı gruplara ait askeri karargahların kapatılmasına, oy çokluğuyla karar verdi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, önceki gün Musul vilayetine yaptığı ziyaretin ardından, gayriresmi askeri karargahların kapatılması için Meclise yaptığı çağrı üzerine, milletvekilleri, olağanüstü oturum gerçekleştirdi. Söz konusu oturumda milletvekilleri, kim olduklarına bakılmaksızın, Musul'daki gayriresmi tüm askeri karargahların kapatılması kararını aldı. Oturumda, Musul'daki bir komutanlık çatısında askeri güçlerin birleştirilmesi ve yeniden vilayet genelinde konuşlandırılmasına karar verildi. Musul'da Irak ordusu, Irak Başbakanlığına bağlı Haşdi Şabi çatısındaki silahlı gruplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Peşmerge güçleri ve terör örgütü PKK bulunuyor.

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