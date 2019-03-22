Musul'da feribot faciasında ölü sayısı 100'e yükseldi

MUSUL (AA) - Irak'n Musul kentinde bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi. Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi Öte yandan sosyal medya hesaplarında kazayla ilgili paylaşılan görüntülerde, batan feribotta can yeleğinin olmaması dikkati çekti. Kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a giden Başbakan Adil Abdulmehdi, Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.