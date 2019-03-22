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Musul'da feribot faciasında ölü sayısı 100'e yükseldi

22 Mart 2019 Cuma 01:41
Musul'da feribot faciasında ölü sayısı 100'e yükseldi

MUSUL (AA) - Irak'n Musul kentinde bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'da Dicle Nehri açıklarında bulunan El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi

Öte yandan sosyal medya hesaplarında kazayla ilgili paylaşılan görüntülerde, batan feribotta can yeleğinin olmaması dikkati çekti.

Kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a giden Başbakan Adil Abdulmehdi, Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.


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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 01:41
  1. feribot
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