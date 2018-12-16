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Musul'da DEAŞ'ın yıktığı tarihi caminin yeniden inşasına başlandı

16 Aralık 2018 Pazar 20:12
Musul'da DEAŞ'ın yıktığı tarihi caminin yeniden inşasına başlandı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısında tamamen yıkılan tarihi Büyük Nuri Camisi’nin ve minaresinin yeniden inşasına başlandı.

Caminin yeniden inşasının başlaması için düzenlenen törene Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Irak Temsilcisi Louise Haxthausen, Ninova'daki Sünni Vakfı Müdürü Ebu Bekir Kenan ve vatandaşlar katıldı.

Sünni Vakfı Müdürü Kenan, törende yaptığı konuşmada, projenin, eski minarenin kalıntılarının korunmasını ve yeni bir minare inşa edilmesini, caminin de birtakım eklemelerle genişletilmesini içerdiğini söyledi.

Caminin ve minarenin yeniden inşasını UNESCO üstlenecek ve 3 yılda tamamlanması planlanan projeyi 50 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri finanse edecek.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ, 21 Haziran 2017'de tarihi Büyük Nuri Camisi ile birlikte El-Hadba minaresini havaya uçurmuştu.

Musul'daki Büyük Nuri Camisi, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kenti ele geçirdiği sırada örgütün elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin sözde halifeliğini ilan ettiği merkez olarak biliniyor. Caminin bulunduğu mahalle de Büyük Camii Mahallesi adını taşıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:12
  1. Büyük Nuri Camisi
  2. caminin yeniden inşası
  3. El-Hadba minaresi
  4. Musul

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